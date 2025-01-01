У Луцьку поліцейський затримав нападника, який вдарив ножем чоловіка

У Луцьку інспектор служби освітньої безпеки затримав нападника та надав допомогу потерпілому.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Днями, прямуючи додому після служби, інспектор служби освітньої безпекипомітив конфлікт, під час якого один із чоловіків завдав тілесних ушкоджень іншому за допомогою предмета, схожого на ніж", - йдеться в повідомленні.Поліцейський миттєво зреагував: попередив про можливе застосування вогнепальної зброї, після чого затримав нападника із застосуванням фізичної сили та кайданків.Потерпілого ушпиталили до медичного закладу.На місце події прибули слідчі. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує відповідальність за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) КК України.