У Луцьку поліцейський затримав нападника, який вдарив ножем чоловіка

У Луцьку поліцейський затримав нападника, який вдарив ножем чоловіка
У Луцьку інспектор служби освітньої безпеки затримав нападника та надав допомогу потерпілому.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Днями, прямуючи додому після служби, інспектор служби освітньої безпеки Валерій Мельничук помітив конфлікт, під час якого один із чоловіків завдав тілесних ушкоджень іншому за допомогою предмета, схожого на ніж", - йдеться в повідомленні.

Поліцейський миттєво зреагував: попередив про можливе застосування вогнепальної зброї, після чого затримав нападника із застосуванням фізичної сили та кайданків.

Потерпілого ушпиталили до медичного закладу.

На місце події прибули слідчі. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує відповідальність за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) КК України.


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Теги: Луцьк, хуліганство, ніж
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