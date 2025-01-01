Що задекларував заступник голови Волинської ОДА Тарас Шкітер?

Тарас Шкітер є заступником голови Волинської облдержадміністрації майже рік — з червня 2024-го.



Посадовцю — 34 роки, з 2015 року він працював в медіаструктурах.



Нині чоловік є депутатом Луцької міської ради від партії «Свідомі».



Свою



Дохід

Минулого року, найбільше доходів чиновник отримав від підприємницької діяльності — 1 562 000 гривень.



Як заступник голови Волинської ОДА, за пів року перебування на посаді, він заробив 429 319 гривень. Тобто зарплата держслужбовця в місяць складає приблизно 70 000 гривень.



Також Шкітер отримав заробітні плати за сумісництвом: 90 383 грн — у ТОВ «Контент Менеджмент Груп», 11 706 грн — у ГО «Громадянський рух "Свідомі"», 11 030 грн — у ТОВ «Інформаційне агентство «Конкурент».



Читайте також: BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА Роман Романюк



Нерухомість

Чиновник має частку у квартирі площею 34,3 м² у Луцьку. Житло належить йому на правах спільної сумісної власності з батьками.



Окрім цього, Шкітер орендує квартиру у селі Рованці — її площа становить 67,1 м².



Транспорт

У декларації зазначено дві автівки. Skoda Fabia 2014 року випуску, яку посадовець задекларував у 2020 році.



Також їздить Тарас Шкітер автомобілем Toyota Camry 2019 року, який офіційно належить його матері. Він має лише право користування цим транспортним засобом.



Читайте також: Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська Денис Денищенко?



Компанії

Тарас Шкітер вказав, що є кінцевим бенефіціаром трьох компаній. Серед них — ТОВ «Інформаційне агентство Конкурент», яке управляє однойменним інтернет-виданням; ТОВ «Контент Менеджмент Груп», що володіє регіональним телеканалом «Конкурент»; а також «Телерадіоконтент» — загальнонаціональний телеканал.



Крім того, у компанії «Контент Менеджмент Груп» Шкітер володіє 100% корпоративних прав.



Збереження

У готівці Тарас Шкітер задекларував 91 000 гривень, 70 800 доларів США та 35 120 євро.



На банківських рахунках зберігає 138 278 гривень і 700 доларів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! є заступником голови Волинської облдержадміністрації майже рік — з червня 2024-го.Посадовцю — 34 роки, з 2015 року він працював в медіаструктурах.Нині чоловік є депутатом Луцької міської ради від партії «Свідомі».Свою декларацію Тарас Шкітер подав 20 березня. Журналісти ВолиньPost поцікавитися, яким майном володіє держслужбовець.Минулого року, найбільше доходів чиновник отримав від підприємницької діяльності — 1 562 000 гривень.Як заступник голови Волинської ОДА, за пів року перебування на посаді, він заробив 429 319 гривень. Тобто зарплата держслужбовця в місяць складає приблизно 70 000 гривень.Також Шкітер отримав заробітні плати за сумісництвом: 90 383 грн — у ТОВ «Контент Менеджмент Груп», 11 706 грн — у ГО «Громадянський рух "Свідомі"», 11 030 грн — у ТОВ «Інформаційне агентство «Конкурент».Чиновник має частку у квартирі площею 34,3 м² у Луцьку. Житло належить йому на правах спільної сумісної власності з батьками.Окрім цього, Шкітер орендує квартиру у селі Рованці — її площа становить 67,1 м².У декларації зазначено дві автівки. Skoda Fabia 2014 року випуску, яку посадовець задекларував у 2020 році.Також їздить Тарас Шкітер автомобілем Toyota Camry 2019 року, який офіційно належить його матері. Він має лише право користування цим транспортним засобом.Тарас Шкітер вказав, що є кінцевим бенефіціаром трьох компаній. Серед них — ТОВ «Інформаційне агентство Конкурент», яке управляє однойменним інтернет-виданням; ТОВ «Контент Менеджмент Груп», що володіє регіональним телеканалом «Конкурент»; а також «Телерадіоконтент» — загальнонаціональний телеканал.Крім того, у компанії «Контент Менеджмент Груп» Шкітер володіє 100% корпоративних прав.У готівці Тарас Шкітер задекларував 91 000 гривень, 70 800 доларів США та 35 120 євро.На банківських рахунках зберігає 138 278 гривень і 700 доларів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію