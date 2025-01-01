Що задекларував заступник голови Волинської ОДА Тарас Шкітер?
Сьогодні, 15:50
Тарас Шкітер є заступником голови Волинської облдержадміністрації майже рік — з червня 2024-го.
Посадовцю — 34 роки, з 2015 року він працював в медіаструктурах.
Нині чоловік є депутатом Луцької міської ради від партії «Свідомі».
Свою декларацію Тарас Шкітер подав 20 березня. Журналісти ВолиньPost поцікавитися, яким майном володіє держслужбовець.
Минулого року, найбільше доходів чиновник отримав від підприємницької діяльності — 1 562 000 гривень.
Як заступник голови Волинської ОДА, за пів року перебування на посаді, він заробив 429 319 гривень. Тобто зарплата держслужбовця в місяць складає приблизно 70 000 гривень.
Також Шкітер отримав заробітні плати за сумісництвом: 90 383 грн — у ТОВ «Контент Менеджмент Груп», 11 706 грн — у ГО «Громадянський рух "Свідомі"», 11 030 грн — у ТОВ «Інформаційне агентство «Конкурент».
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Чиновник має частку у квартирі площею 34,3 м² у Луцьку. Житло належить йому на правах спільної сумісної власності з батьками.
Окрім цього, Шкітер орендує квартиру у селі Рованці — її площа становить 67,1 м².
У декларації зазначено дві автівки. Skoda Fabia 2014 року випуску, яку посадовець задекларував у 2020 році.
Також їздить Тарас Шкітер автомобілем Toyota Camry 2019 року, який офіційно належить його матері. Він має лише право користування цим транспортним засобом.
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Тарас Шкітер вказав, що є кінцевим бенефіціаром трьох компаній. Серед них — ТОВ «Інформаційне агентство Конкурент», яке управляє однойменним інтернет-виданням; ТОВ «Контент Менеджмент Груп», що володіє регіональним телеканалом «Конкурент»; а також «Телерадіоконтент» — загальнонаціональний телеканал.
Крім того, у компанії «Контент Менеджмент Груп» Шкітер володіє 100% корпоративних прав.
У готівці Тарас Шкітер задекларував 91 000 гривень, 70 800 доларів США та 35 120 євро.
На банківських рахунках зберігає 138 278 гривень і 700 доларів.
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Посадовцю — 34 роки, з 2015 року він працював в медіаструктурах.
Нині чоловік є депутатом Луцької міської ради від партії «Свідомі».
Свою декларацію Тарас Шкітер подав 20 березня. Журналісти ВолиньPost поцікавитися, яким майном володіє держслужбовець.
Дохід
Минулого року, найбільше доходів чиновник отримав від підприємницької діяльності — 1 562 000 гривень.
Як заступник голови Волинської ОДА, за пів року перебування на посаді, він заробив 429 319 гривень. Тобто зарплата держслужбовця в місяць складає приблизно 70 000 гривень.
Також Шкітер отримав заробітні плати за сумісництвом: 90 383 грн — у ТОВ «Контент Менеджмент Груп», 11 706 грн — у ГО «Громадянський рух "Свідомі"», 11 030 грн — у ТОВ «Інформаційне агентство «Конкурент».
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Нерухомість
Чиновник має частку у квартирі площею 34,3 м² у Луцьку. Житло належить йому на правах спільної сумісної власності з батьками.
Окрім цього, Шкітер орендує квартиру у селі Рованці — її площа становить 67,1 м².
Транспорт
У декларації зазначено дві автівки. Skoda Fabia 2014 року випуску, яку посадовець задекларував у 2020 році.
Також їздить Тарас Шкітер автомобілем Toyota Camry 2019 року, який офіційно належить його матері. Він має лише право користування цим транспортним засобом.
Читайте також: Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська Денис Денищенко?
Компанії
Тарас Шкітер вказав, що є кінцевим бенефіціаром трьох компаній. Серед них — ТОВ «Інформаційне агентство Конкурент», яке управляє однойменним інтернет-виданням; ТОВ «Контент Менеджмент Груп», що володіє регіональним телеканалом «Конкурент»; а також «Телерадіоконтент» — загальнонаціональний телеканал.
Крім того, у компанії «Контент Менеджмент Груп» Шкітер володіє 100% корпоративних прав.
Збереження
У готівці Тарас Шкітер задекларував 91 000 гривень, 70 800 доларів США та 35 120 євро.
На банківських рахунках зберігає 138 278 гривень і 700 доларів.
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