Розтрата понад 6 мільйонів: міському голові на Волині не обрали запобіжний захід

Олександра Ковальчука, якого підозрюють у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.



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Адвокат підозрюваного Сергій Степанюк зазначив, що не встиг ознайомитися з матеріалами кримінального провадження та письмовим повідомлення про підозру. У зв'язку з цим він клопотав про перенесення засідання.



"Просив би вашу честь з метою належної правової допомоги моєму клієнту, щоб я належним чином підготувався до розгляду обох клопотань. Я просто не зможу ефективно прийняти участь і не зможу надати належну правову нижчу допомогу моєму довіреному. Я взагалі не обізнаний з матеріалами упровадження", — сказав адвокат.



Прокурорка Волинської обласної прокуратури Юлія Назарук виступила проти перенесення судового засідання та наполягала на розгляді. Вона зазначила, що перенесення розцінює як затягування процесу і відтермінування обрання запобіжного заходу для підозрюваного.



"На стадії досудового розслідування, на всіх етапах, інтереси Ковальчука Олександра Миколайовича представляв інший адвокат. Чомусь саме сьогодні і саме за дві години до подачі й розгляду в суді даного клопотання його було змінено. При цьому нам невідомо чи є письмова відмова від попереднього адвоката перед укладенням договору з іншим адвокатом", — зазначила прокурорка.



Міський голова Олександр Ковальчук був присутній на судовому розгляді. За порадою адвоката від коментарів щодо підозри у розтраті понад 6 мільйонів гривень відмовився. Показувати своє обличчя міський голова заборонив.



Задля запобігання порушення права на захист сторін суддя Оксана Данилюк клопотання адвоката підозрюваного задовольнила. Обрання запобіжного заходу для Олександра Ковальчука відклали на наступний тиждень.



Що відомо про підозру міському голові на Волині



24 квітня в обласній прокуратурі повідомили про оголошення підозри одного з міських голів на Волині за підозрою у розтраті коштів громади на закупівлі автомобілів для військовослужбовців. Як стало відомо Суспільному з власних джерел, йдеться про Ківерцівського міського голову Олександра Ковальчука.



За даними слідства, міський голова спільно зі знайомим підприємцем закупив вантажівки для ЗСУ за завищеною ціною. При цьому реальна вартість транспорту на більш ніж 6 мільйонів гривень була меншою. У разі доведення вини за ч. 5 ст. 191 КК України волинському посадовцю загрожує позбавлення волі до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 квітня в Луцькому міськрайонному суді не обрали запобіжний захід і не відсторонили від виконання посадових обов'язків Ківерцівського міського голову, якого підозрюють у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.Про це пише Суспільне Адвокат підозрюваногозазначив, що не встиг ознайомитися з матеріалами кримінального провадження та письмовим повідомлення про підозру. У зв'язку з цим він клопотав про перенесення засідання."Просив би вашу честь з метою належної правової допомоги моєму клієнту, щоб я належним чином підготувався до розгляду обох клопотань. Я просто не зможу ефективно прийняти участь і не зможу надати належну правову нижчу допомогу моєму довіреному. Я взагалі не обізнаний з матеріалами упровадження", — сказав адвокат.Прокурорка Волинської обласної прокуратуривиступила проти перенесення судового засідання та наполягала на розгляді. Вона зазначила, що перенесення розцінює як затягування процесу і відтермінування обрання запобіжного заходу для підозрюваного."На стадії досудового розслідування, на всіх етапах, інтереси Ковальчука Олександра Миколайовича представляв інший адвокат. Чомусь саме сьогодні і саме за дві години до подачі й розгляду в суді даного клопотання його було змінено. При цьому нам невідомо чи є письмова відмова від попереднього адвоката перед укладенням договору з іншим адвокатом", — зазначила прокурорка.Міський голова Олександр Ковальчук був присутній на судовому розгляді. За порадою адвоката від коментарів щодо підозри у розтраті понад 6 мільйонів гривень відмовився. Показувати своє обличчя міський голова заборонив.Задля запобігання порушення права на захист сторін суддя Оксана Данилюк клопотання адвоката підозрюваного задовольнила. Обрання запобіжного заходу для Олександра Ковальчука відклали на наступний тиждень.24 квітня в обласній прокуратурі повідомили про оголошення підозри одного з міських голів на Волині за підозрою у розтраті коштів громади на закупівлі автомобілів для військовослужбовців. Як стало відомо Суспільному з власних джерел, йдеться про Ківерцівського міського голову Олександра Ковальчука.За даними слідства, міський голова спільно зі знайомим підприємцем закупив вантажівки для ЗСУ за завищеною ціною. При цьому реальна вартість транспорту на більш ніж 6 мільйонів гривень була меншою. У разі доведення вини за ч. 5 ст. 191 КК України волинському посадовцю загрожує позбавлення волі до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та з конфіскацією майна.

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