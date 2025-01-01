Україна окреслила три принципові позиції для мирного завершення війни, - МЗС





Про це речник МЗС Георгій Тихий розповів на брифінгу 25 квітня, пише



Так, Тихий наголосив, що Україна ніколи не визнає жодну частину своєї території як російську.



Крім того, Україна ніколи не погодиться на будь-яке обмеження своїх Збройних сил, оборонних спроможностей, оборонної промисловості чи військової допомоги від партнерів.



Також Україна вважає, що жодна третя країна не має права накласти вето на членство в НАТО чи ЄС, додав речник МЗС.



«Це три принципові позиції, яких дотримується Україна. І я можу вам сказати відверто, що це лунало на цих і попередніх переговорах», — наголосив Тихий.



Він також закликав «орієнтуватися на офіційну інформацію» та «не реагувати емоційно на різноманітні “зливи” в медіа» щодо тих чи тих «мирних планів».



«Ними займається, повірте, хто попало. Вибачте, що кажу простою мовою. Велика частина цих “зливів” не відповідає дійсності. І коли я відповідатиму на всі ці повідомлення, то легітимізуватиму їх», — пояснив речник МЗС.



Раніше видання Telegraph повідомляло, що під час зустрічі в Лондоні Україна та європейські союзники сформували свій варіант плану врегулювання російсько-української війни, який передали американській стороні.



Що передувало?



Напередодні зустрічі американських, європейських та українських дипломатів у Лондоні агенція Bloomberg із посиланням на обізнаних європейських чиновників повідомляла, що США фактично запропонували Україні заморозити війну, а також те, що Вашингтон готовий визнати контроль росії над українським Кримом у межах «ширшої» мирної угоди для завершення війни в Україні.



Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму і «тут немає про що говорити».



Президент США Дональд Трамп розкритикував заяву глави української держави, додавши, що Крим «було втрачено багато років тому» і тепер це «навіть не є предметом обговорення». Він також запитав, чому українці не воювали за півострів 11 років тому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерстві закордонних справ заявили, що на переговорах у Лондоні українська делегація підтвердила свої три принципові позиції для мирного врегулювання російсько-української війни.Про це речник МЗСрозповів на брифінгу 25 квітня, пише Громадське Так, Тихий наголосив, що Україна ніколи не визнає жодну частину своєї території як російську.Крім того, Україна ніколи не погодиться на будь-яке обмеження своїх Збройних сил, оборонних спроможностей, оборонної промисловості чи військової допомоги від партнерів.Також Україна вважає, що жодна третя країна не має права накласти вето на членство в НАТО чи ЄС, додав речник МЗС.«Це три принципові позиції, яких дотримується Україна. І я можу вам сказати відверто, що це лунало на цих і попередніх переговорах», — наголосив Тихий.Він також закликав «орієнтуватися на офіційну інформацію» та «не реагувати емоційно на різноманітні “зливи” в медіа» щодо тих чи тих «мирних планів».«Ними займається, повірте, хто попало. Вибачте, що кажу простою мовою. Велика частина цих “зливів” не відповідає дійсності. І коли я відповідатиму на всі ці повідомлення, то легітимізуватиму їх», — пояснив речник МЗС.Раніше видання Telegraph повідомляло, що під час зустрічі в Лондоні Україна та європейські союзники сформували свій варіант плану врегулювання російсько-української війни, який передали американській стороні.Напередодні зустрічі американських, європейських та українських дипломатів у Лондоні агенція Bloomberg із посиланням на обізнаних європейських чиновників повідомляла, що США фактично запропонували Україні заморозити війну, а також те, що Вашингтон готовий визнати контроль росії над українським Кримом у межах «ширшої» мирної угоди для завершення війни в Україні.Президент Українинаголосив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму і «тут немає про що говорити».Президент СШАрозкритикував заяву глави української держави, додавши, що Крим «було втрачено багато років тому» і тепер це «навіть не є предметом обговорення». Він також запитав, чому українці не воювали за півострів 11 років тому.

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