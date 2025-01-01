Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 26 квітня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у північній половині на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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