Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 26 квітня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у північній половині на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14° тепла.Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у північній половині на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.

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