Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 26 квітня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у північній половині на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 26 квітня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у північній половині на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Під час лікування помер захисник з Волині Петро Кондрацький
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 квітня
Сьогодні, 20:00
На Волині організовують літній дебатний табір. Оголосили набір
Сьогодні, 19:08
Луцька громада попрощалася з двома захисниками України – Петром Нестеренком та Максимом Базиляном
Сьогодні, 17:21