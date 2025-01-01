Під час лікування помер захисник з Волині Петро Кондрацький

Під час лікування помер захисник з Волині Петро Кондрацький
Під час проходження лікування зупинилося серце 38-річного воїна з Костюхнівки Кондрацького Петра Анатолійовича.

Про це повідомляє Маневицька селищна рада.

Військовослужбовець мужньо боронив Україну від російського загарбника з листопада 2022 року. Останнім часом він проходив лікування, але, на жаль, серце воїна зупинилося 23 квітня 2025 року, підступна хвороба обірвала його молоде життя.

Під час лікування помер захисник з Волині Петро Кондрацький


"Щирі співчуття батькам Надії Василівні, Анатолію Юхимовичу рідним та близьким бійця з приводу великого горя", - йдеться у дописі.

Зустрічаємо автомобіль з тілом воїна на Маневиччині відбулося сьогодні, 25 квітня, орієнтовно о 19.00 біля Колок.

Церемонія поховання відбудеться завтра, 26 квітня, у Костюхнівці.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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