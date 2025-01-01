Під час лікування помер захисник з Волині Петро Кондрацький
Сьогодні, 20:38
Під час проходження лікування зупинилося серце 38-річного воїна з Костюхнівки Кондрацького Петра Анатолійовича.
Про це повідомляє Маневицька селищна рада.
Військовослужбовець мужньо боронив Україну від російського загарбника з листопада 2022 року. Останнім часом він проходив лікування, але, на жаль, серце воїна зупинилося 23 квітня 2025 року, підступна хвороба обірвала його молоде життя.
"Щирі співчуття батькам Надії Василівні, Анатолію Юхимовичу рідним та близьким бійця з приводу великого горя", - йдеться у дописі.
Зустрічаємо автомобіль з тілом воїна на Маневиччині відбулося сьогодні, 25 квітня, орієнтовно о 19.00 біля Колок.
Церемонія поховання відбудеться завтра, 26 квітня, у Костюхнівці.
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Про це повідомляє Маневицька селищна рада.
Військовослужбовець мужньо боронив Україну від російського загарбника з листопада 2022 року. Останнім часом він проходив лікування, але, на жаль, серце воїна зупинилося 23 квітня 2025 року, підступна хвороба обірвала його молоде життя.
"Щирі співчуття батькам Надії Василівні, Анатолію Юхимовичу рідним та близьким бійця з приводу великого горя", - йдеться у дописі.
Зустрічаємо автомобіль з тілом воїна на Маневиччині відбулося сьогодні, 25 квітня, орієнтовно о 19.00 біля Колок.
Церемонія поховання відбудеться завтра, 26 квітня, у Костюхнівці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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