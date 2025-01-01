Під час лікування помер захисник з Волині Петро Кондрацький

Під час проходження лікування зупинилося серце 38-річного воїна з КостюхнівкиПро це повідомляє Маневицька селищна рада.Військовослужбовець мужньо боронив Україну від російського загарбника з листопада 2022 року. Останнім часом він проходив лікування, але, на жаль, серце воїна зупинилося 23 квітня 2025 року, підступна хвороба обірвала його молоде життя."Щирі співчуття батькамрідним та близьким бійця з приводу великого горя", - йдеться у дописі.Зустрічаємо автомобіль з тілом воїна на Маневиччині відбулося сьогодні, 25 квітня, орієнтовно о 19.00 біля Колок.Церемонія поховання відбудеться завтра, 26 квітня, у Костюхнівці.