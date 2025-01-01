Лохина – за тисячу гривень та картопля – по 200: на луцькому ринку вражають ціни на продукти





Зі слів продавчинь, ціна на овочі коливається, а на прилавках – продукція як волинська, так і закарпатська, а також з-за кордону.



«Капуста йде вже закарпатська, помідор, правда, ще йде турецький, огірок – вже йде волинський... Порівняно з Паскою, яка була ціна на огірок, зараз ціна вже впала», – каже продавець.



Тож огірки нині на ринку продають по 70 гривень за кіло. Зелена цибуля – 150-200 гривень за кілограм, помідори – від 100 до 150 грн, капуста – по 80 гривень за кіло.Пучок редиски від місцевого виробника вартує 30 гривень.



100 г листя салату продають по 15 гривень.



З'ясувалося, що кріп та петрушку на ринок Луцька везуть з Грузії. Щоправда, зі слів продавчині, петрушка уже незабаром буде місцева.



Є у продажі і молода картопля, але ціна її дещо кусається поки – 200 гривень за кілограм.



Кіло грецької полуниці можна придбати за 300 гривень, а кіло лохини цінять в одну тисячу гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Скільки коштують овочі та фрукти на луцькому ринку – дізнавались журналісти телеканалу «Конкурент TV» Зі слів продавчинь, ціна на овочі коливається, а на прилавках – продукція як волинська, так і закарпатська, а також з-за кордону.«Капуста йде вже закарпатська, помідор, правда, ще йде турецький, огірок – вже йде волинський... Порівняно з Паскою, яка була ціна на огірок, зараз ціна вже впала», – каже продавець.Тож огірки нині на ринку продають по 70 гривень за кіло. Зелена цибуля – 150-200 гривень за кілограм, помідори – від 100 до 150 грн, капуста – по 80 гривень за кіло.Пучок редиски від місцевого виробника вартує 30 гривень.100 г листя салату продають по 15 гривень.З'ясувалося, що кріп та петрушку на ринок Луцька везуть з Грузії. Щоправда, зі слів продавчині, петрушка уже незабаром буде місцева.Є у продажі і молода картопля, але ціна її дещо кусається поки – 200 гривень за кілограм.Кіло грецької полуниці можна придбати за 300 гривень, а кіло лохини цінять в одну тисячу гривень.

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