15 тисяч доларів за виїзд до ЄС: затримали поліцейського, який через Волинь переправив військовозобов'язаного

На Волині співробітнику правоохоронних органів повідомили про підозру у незаконному переправленні військовозобов’язаних через держкордон із корисливих мотивів за попередньою змовою.Затримання поліцейського відбулося в Києві, повідомили 25 квітня в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.За даними оперативників, у березні цього року поліцейський допоміг перетнути кордон із Польщею через Волинь 36-річному жителю Черкаської області. Свою "допомогу" правоохоронець оцінив у 15 тисяч доларів США.Човном військовозобов'язаного доправили на суміжний берег річки Західний Буг, однак його затримали польські прикордонники та повернули в Україну.Як повідомили в пресслужбі обласної прокуратури, підозрюваний — посадовець управління кадрового забезпечення Департаменту поліції особливого призначення Національної поліції України. У нього провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили мобільні телефони та банківські картки.У разі доведення вини за ч. 3 ст. 332 КК України поліцейському загрожує позбавлення волі до 9 років із позбавленням права обіймати певні посади до трьох років з конфіскацією майна.Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Слідчі дії тривають.