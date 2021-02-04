15 тисяч доларів за виїзд до ЄС: затримали поліцейського, який через Волинь переправив військовозобов'язаного
25 квітня, 22:43
На Волині співробітнику правоохоронних органів повідомили про підозру у незаконному переправленні військовозобов’язаних через держкордон із корисливих мотивів за попередньою змовою.
Затримання поліцейського відбулося в Києві, повідомили 25 квітня в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
За даними оперативників, у березні цього року поліцейський допоміг перетнути кордон із Польщею через Волинь 36-річному жителю Черкаської області. Свою "допомогу" правоохоронець оцінив у 15 тисяч доларів США.
Човном військовозобов'язаного доправили на суміжний берег річки Західний Буг, однак його затримали польські прикордонники та повернули в Україну.
Як повідомили в пресслужбі обласної прокуратури, підозрюваний — посадовець управління кадрового забезпечення Департаменту поліції особливого призначення Національної поліції України. У нього провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили мобільні телефони та банківські картки.
У разі доведення вини за ч. 3 ст. 332 КК України поліцейському загрожує позбавлення волі до 9 років із позбавленням права обіймати певні посади до трьох років з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Слідчі дії тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Затримання поліцейського відбулося в Києві, повідомили 25 квітня в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
За даними оперативників, у березні цього року поліцейський допоміг перетнути кордон із Польщею через Волинь 36-річному жителю Черкаської області. Свою "допомогу" правоохоронець оцінив у 15 тисяч доларів США.
Човном військовозобов'язаного доправили на суміжний берег річки Західний Буг, однак його затримали польські прикордонники та повернули в Україну.
Як повідомили в пресслужбі обласної прокуратури, підозрюваний — посадовець управління кадрового забезпечення Департаменту поліції особливого призначення Національної поліції України. У нього провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили мобільні телефони та банківські картки.
У разі доведення вини за ч. 3 ст. 332 КК України поліцейському загрожує позбавлення волі до 9 років із позбавленням права обіймати певні посади до трьох років з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Слідчі дії тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
26 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
15 тисяч доларів за виїзд до ЄС: затримали поліцейського, який через Волинь переправив військовозобов'язаного
25 квітня, 22:43
Лохина – за тисячу гривень та картопля – по 200: на луцькому ринку вражають ціни на продукти
25 квітня, 21:45