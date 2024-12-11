У Луцьку цьогоріч планують встановити 7 павільйонів на зупинках. Адреси
25 квітня, 23:19
На міських зупинках обласного центру Волині планують встановити скляні павільйони.
Про це misto.media повідомили в міськраді Луцька у відповіді на запит.
Облаштувати павільйони планують на таких локаціях:
«Риббаза» на вул. Конякіна, 25-Б («розумна зупинка»);
«Вулиця Надрічна» на перехресті вул. Надрічної та вул. Пантелеймона
Куліша;
«Вулиця Старосільська» на вул. Володимирській, 33;
«Школа № 13» на вул. Державності, 32;
«Вулиця Державності» на вул. Державності, 2;
«Ліцей № 5» на просп. Перемоги, 18;
«Луцьке підприємство електротранспорту» на вул. Гнідавській, 40.
У 2024 році встановили 12 скляних павільйонів на таких зупинках громадського транспорту.
З них «розумні зупинки» облаштували на локаціях:
«Школа № 7» на вул. Дубнівській, 14;
«Вулиця Коперника» на просп. Волі;
«Школа № 5» на просп. Перемоги, 13;
«Братський міст» на вул. Ковельська, 6;
«Вулиця Климчука Сергія» на вул. Сергія Климчука, біля будинку на бульв. Івана Газюка, 3;
«Поліклініка № 1» на просп. Волі;
«Готель Лучеськ» на просп. Відродження, 1.
Звичайні павільйони поставили на таких локаціях:
«Вулиця Івана Франка» на вул. Винниченка, 67;
«Гімназія № 16» на вул. Корольова, 5;
«Завод продтоварів» на вул. Ковельській, 146-А;
«Вулиця Селищна» на вул. Селищна, 22-А;
«Вулиця Соборна» на вул. Соборній, 66 у с. Княгининок.
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Про це misto.media повідомили в міськраді Луцька у відповіді на запит.
Облаштувати павільйони планують на таких локаціях:
«Риббаза» на вул. Конякіна, 25-Б («розумна зупинка»);
«Вулиця Надрічна» на перехресті вул. Надрічної та вул. Пантелеймона
Куліша;
«Вулиця Старосільська» на вул. Володимирській, 33;
«Школа № 13» на вул. Державності, 32;
«Вулиця Державності» на вул. Державності, 2;
«Ліцей № 5» на просп. Перемоги, 18;
«Луцьке підприємство електротранспорту» на вул. Гнідавській, 40.
У 2024 році встановили 12 скляних павільйонів на таких зупинках громадського транспорту.
З них «розумні зупинки» облаштували на локаціях:
«Школа № 7» на вул. Дубнівській, 14;
«Вулиця Коперника» на просп. Волі;
«Школа № 5» на просп. Перемоги, 13;
«Братський міст» на вул. Ковельська, 6;
«Вулиця Климчука Сергія» на вул. Сергія Климчука, біля будинку на бульв. Івана Газюка, 3;
«Поліклініка № 1» на просп. Волі;
«Готель Лучеськ» на просп. Відродження, 1.
Звичайні павільйони поставили на таких локаціях:
«Вулиця Івана Франка» на вул. Винниченка, 67;
«Гімназія № 16» на вул. Корольова, 5;
«Завод продтоварів» на вул. Ковельській, 146-А;
«Вулиця Селищна» на вул. Селищна, 22-А;
«Вулиця Соборна» на вул. Соборній, 66 у с. Княгининок.
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