У Луцьку цьогоріч планують встановити 7 павільйонів на зупинках. Адреси

У Луцьку цьогоріч планують встановити 7 павільйонів на зупинках. Адреси
На міських зупинках обласного центру Волині планують встановити скляні павільйони.

Про це misto.media повідомили в міськраді Луцька у відповіді на запит.

Облаштувати павільйони планують на таких локаціях:

«Риббаза» на вул. Конякіна, 25-Б («розумна зупинка»);

«Вулиця Надрічна» на перехресті вул. Надрічної та вул. Пантелеймона

Куліша;

«Вулиця Старосільська» на вул. Володимирській, 33;

«Школа № 13» на вул. Державності, 32;

«Вулиця Державності» на вул. Державності, 2;

«Ліцей № 5» на просп. Перемоги, 18;

«Луцьке підприємство електротранспорту» на вул. Гнідавській, 40.

У 2024 році встановили 12 скляних павільйонів на таких зупинках громадського транспорту.

З них «розумні зупинки» облаштували на локаціях:
«Школа № 7» на вул. Дубнівській, 14;

«Вулиця Коперника» на просп. Волі;

«Школа № 5» на просп. Перемоги, 13;

«Братський міст» на вул. Ковельська, 6;

«Вулиця Климчука Сергія» на вул. Сергія Климчука, біля будинку на бульв. Івана Газюка, 3;

«Поліклініка № 1» на просп. Волі;

«Готель Лучеськ» на просп. Відродження, 1.

Звичайні павільйони поставили на таких локаціях:

«Вулиця Івана Франка» на вул. Винниченка, 67;

«Гімназія № 16» на вул. Корольова, 5;

«Завод продтоварів» на вул. Ковельській, 146-А;

«Вулиця Селищна» на вул. Селищна, 22-А;

«Вулиця Соборна» на вул. Соборній, 66 у с. Княгининок.

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Теги: павільйони, зупинки, Луцьк
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