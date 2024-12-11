У Луцьку цьогоріч планують встановити 7 павільйонів на зупинках. Адреси





Про це



Облаштувати павільйони планують на таких локаціях:



«Риббаза» на вул. Конякіна, 25-Б («розумна зупинка»);



«Вулиця Надрічна» на перехресті вул. Надрічної та вул. Пантелеймона



Куліша;



«Вулиця Старосільська» на вул. Володимирській, 33;



«Школа № 13» на вул. Державності, 32;



«Вулиця Державності» на вул. Державності, 2;



«Ліцей № 5» на просп. Перемоги, 18;



«Луцьке підприємство електротранспорту» на вул. Гнідавській, 40.



У 2024 році встановили 12 скляних павільйонів на таких зупинках громадського транспорту.



З них «розумні зупинки» облаштували на локаціях:

«Школа № 7» на вул. Дубнівській, 14;



«Вулиця Коперника» на просп. Волі;



«Школа № 5» на просп. Перемоги, 13;



«Братський міст» на вул. Ковельська, 6;



«Вулиця Климчука Сергія» на вул. Сергія Климчука, біля будинку на бульв. Івана Газюка, 3;



«Поліклініка № 1» на просп. Волі;



«Готель Лучеськ» на просп. Відродження, 1.



Звичайні павільйони поставили на таких локаціях:



«Вулиця Івана Франка» на вул. Винниченка, 67;



«Гімназія № 16» на вул. Корольова, 5;



«Завод продтоварів» на вул. Ковельській, 146-А;



«Вулиця Селищна» на вул. Селищна, 22-А;



«Вулиця Соборна» на вул. Соборній, 66 у с. Княгининок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На міських зупинках обласного центру Волині планують встановити скляні павільйони.Про це misto.media повідомили в міськраді Луцька у відповіді на запит.Облаштувати павільйони планують на таких локаціях:«Риббаза» на вул. Конякіна, 25-Б («розумна зупинка»);«Вулиця Надрічна» на перехресті вул. Надрічної та вул. ПантелеймонаКуліша;«Вулиця Старосільська» на вул. Володимирській, 33;«Школа № 13» на вул. Державності, 32;«Вулиця Державності» на вул. Державності, 2;«Ліцей № 5» на просп. Перемоги, 18;«Луцьке підприємство електротранспорту» на вул. Гнідавській, 40.У 2024 році встановили 12 скляних павільйонів на таких зупинках громадського транспорту.З них «розумні зупинки» облаштували на локаціях:«Школа № 7» на вул. Дубнівській, 14;«Вулиця Коперника» на просп. Волі;«Школа № 5» на просп. Перемоги, 13;«Братський міст» на вул. Ковельська, 6;«Вулиця Климчука Сергія» на вул. Сергія Климчука, біля будинку на бульв. Івана Газюка, 3;«Поліклініка № 1» на просп. Волі;«Готель Лучеськ» на просп. Відродження, 1.Звичайні павільйони поставили на таких локаціях:«Вулиця Івана Франка» на вул. Винниченка, 67;«Гімназія № 16» на вул. Корольова, 5;«Завод продтоварів» на вул. Ковельській, 146-А;«Вулиця Селищна» на вул. Селищна, 22-А;«Вулиця Соборна» на вул. Соборній, 66 у с. Княгининок.

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