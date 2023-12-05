«Екзотичний імператор та Сіссі»: на Волині стартував фестиваль тюльпанів





Як розповіла Тетяна Пашковська, площа поля квітів — п'ять гектарів. Цього року до колекції додали 20 нових сортів.



Одночасно розквітли понад 300 сортів тюльпанів, серед яких "Карнавал де Ріо", "Екзотичний імператор", "Манго Шарм", "Сіссі" та інші. Зі слів Тетяни Пашковської, квіти наповнюють повітря ароматом і створюють настрій для відвідувачів.



Щороку збільшується кількість посадкового матеріалу та масштаб фестивалю тюльпанів "Волинська Голландія". Колекцію тюльпанів, зазначила Тетяна Пашковська, збирають 25 років.



"Цьогоріч з’явився новий в нас красивий лілейний тюльпан. Взагалі колекція лілейних тюльпанів це три види: трещик, сакчик і флоріанчик. Лілейні сорти тюльпанів виглядають дуже ніжно, в них дуже ніжні пелюстки, які нагадують лілію. Це сорти середньоранні, невисокого зросту, дуже тендітні", — сказала співорганізаторка.



Холодна погода на початку квітня не завадила тюльпанам розквітнути вчасно. У день відкриття фестиваль відвідало подружжя Чаусів з міста Шептицький. Ірина Чаус розповіла: отримала гарні враження від відвідування тюльпанового поля.



"Чоловік приїхав у відпуску і дав ідею приїхати і подивитися на цю красу, бо де така краса ще є у нас в Україні! Дуже гарні враження. Ніколи не думала, що є такий різновид тюльпанів різних. Завжди думала одні, маленькі, а тут навіть піоновидні", — зазначила жінка.



Щороку тюльпани висаджують на нове місце, говорить співорганізаторка фестивалю квітів Тетяна Пашковська. З її слів, триколірний тюльпан піоноподібний — один із популярних сортів.



"Це піоновидний сорт тюльпанів, називається "Художник дабл". Його особливість в тому, що він розквітає в трьох кольорах від жовто-оранжевого до червоного. Це ранній сорт цвітіння. Він високий, потужний, масивний, має ефектний вигляд", — розповіла волинянка.



Психологиня Уляна Мудрик, яка завітала на тюльпанове поле, розповіла: природа найкраще відновлює емоційний баланс під час війни.



"Це квітки, це природа, це спілкування з природою. Яка допомагає трошки відволіктись. На декілька хвилин, митей від буденності, від переживань. Воно сприяє налагодженню психоемоційного стану, позитивного", — розповіла жінка.



Вперше цього року, зазначила співорганізаторка фестивалю Тетяна Пашковська, квіти на полі висаджені у черговості зацвітання: ранні, середні та пізні.



Вхід на квіткове поле платний та відкритий з 10:00 до 19:00. Фестиваль тюльпанів "Волинська Голландія" триватиме до 12 травня.





Зі слів Тетяни Пашковської, безплатно відвідати квіткову локацію можуть діти до 6 років, люди з інвалідністю, діти-сироти, сім’ї учасників бойових дій, а також загиблих військових і зниклих безвісти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 квітня на Волині розпочався восьмий щорічний фестиваль тюльпанів "Волинська Голландія". Сотні тисяч квітів різних за розміром, формою та кольором розквітли на полі поблизу села Линівка Луцького району.Як розповіла Суспільному співорганізаторка, площа поля квітів — п'ять гектарів. Цього року до колекції додали 20 нових сортів.Одночасно розквітли понад 300 сортів тюльпанів, серед яких "Карнавал де Ріо", "Екзотичний імператор", "Манго Шарм", "Сіссі" та інші. Зі слів Тетяни Пашковської, квіти наповнюють повітря ароматом і створюють настрій для відвідувачів.Щороку збільшується кількість посадкового матеріалу та масштаб фестивалю тюльпанів "Волинська Голландія". Колекцію тюльпанів, зазначила Тетяна Пашковська, збирають 25 років."Цьогоріч з’явився новий в нас красивий лілейний тюльпан. Взагалі колекція лілейних тюльпанів це три види: трещик, сакчик і флоріанчик. Лілейні сорти тюльпанів виглядають дуже ніжно, в них дуже ніжні пелюстки, які нагадують лілію. Це сорти середньоранні, невисокого зросту, дуже тендітні", — сказала співорганізаторка.Холодна погода на початку квітня не завадила тюльпанам розквітнути вчасно. У день відкриття фестиваль відвідало подружжя Чаусів з міста Шептицький.розповіла: отримала гарні враження від відвідування тюльпанового поля."Чоловік приїхав у відпуску і дав ідею приїхати і подивитися на цю красу, бо де така краса ще є у нас в Україні! Дуже гарні враження. Ніколи не думала, що є такий різновид тюльпанів різних. Завжди думала одні, маленькі, а тут навіть піоновидні", — зазначила жінка.Щороку тюльпани висаджують на нове місце, говорить співорганізаторка фестивалю квітів Тетяна Пашковська. З її слів, триколірний тюльпан піоноподібний — один із популярних сортів."Це піоновидний сорт тюльпанів, називається "Художник дабл". Його особливість в тому, що він розквітає в трьох кольорах від жовто-оранжевого до червоного. Це ранній сорт цвітіння. Він високий, потужний, масивний, має ефектний вигляд", — розповіла волинянка.Психологиня, яка завітала на тюльпанове поле, розповіла: природа найкраще відновлює емоційний баланс під час війни."Це квітки, це природа, це спілкування з природою. Яка допомагає трошки відволіктись. На декілька хвилин, митей від буденності, від переживань. Воно сприяє налагодженню психоемоційного стану, позитивного", — розповіла жінка.Вперше цього року, зазначила співорганізаторка фестивалю Тетяна Пашковська, квіти на полі висаджені у черговості зацвітання: ранні, середні та пізні.Вхід на квіткове поле платний та відкритий з 10:00 до 19:00. Фестиваль тюльпанів "Волинська Голландія" триватиме до 12 травня.Зі слів Тетяни Пашковської, безплатно відвідати квіткову локацію можуть діти до 6 років, люди з інвалідністю, діти-сироти, сім’ї учасників бойових дій, а також загиблих військових і зниклих безвісти.

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