Пункт пропуску «Ягодин» повністю відновив роботу

Пункт пропуску «Ягодин» повністю відновив роботу
Ремонтні роботи дорожнього полотна у пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» завершені.

Відтак зняті часткові обмеження проїзду транспортних засобів, встановлені на смузі руху «в’їзд в Україну», повідомили у Держмитслужбі.

Раніше Держмитслужба попереджала міжнародних перевізників, що з 24 березня 2025 року у цьому пункті пропуску на кордоні з Польщею розпочнеться ремонт цементобетонного покриття. Його проведення унеможливило використання одного з двох встановлених вагових комплексів для зважування вантажівок у русі.

Будівельно-монтажні роботи мали тривати до 01 травня 2025 року, однак підрядник завершив їх раніше.

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Теги: ягодин, відновлення роботи
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