Магнітні бурі: прогноз на 26 квітня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бури класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її дослідження і вплив на людей і техніку.
У суботу, 26 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
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Геомагнітні бури класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її дослідження і вплив на людей і техніку.
У суботу, 26 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
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