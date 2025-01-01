Магнітні бурі: прогноз на 26 квітня

Магнітні бурі: прогноз на 26 квітня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бури класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її дослідження і вплив на людей і техніку.

У суботу, 26 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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