Курс валют на 26 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 26 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 26 квітня. Так вартість долара США зросла на 1 копійку і становить 41,68 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,68 (+1 коп.)

Курс євро
1 євро — 47,41 (-13 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,09 (+2 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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