Трамп не виключає зустрічі із Зеленським у Ватикані

Дональд Трамп допустив можливість зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського Франциска.



Про це він сказав під час спілкування із журналістами у п’ятницю, 25 квітня, перед вильотом до Ватикану, передає



Трамп сказав, що «можливо» він зустрінеться там із президентом України Володимиром Зеленським.



При цьому у виданні зазначили, що Трамп і Зеленський сидітимуть окремо на похоронах, оскільки Ватикан дотримуватиметься протоколу, згідно з яким делегації розташовуються у французькому алфавітному порядку, а не англійському.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАдопустив можливість зустрічі із президентом Українипід час похорону Папи РимськогоПро це він сказав під час спілкування із журналістами у п’ятницю, 25 квітня, перед вильотом до Ватикану, передає ТСН з посиланням на CNN.Трамп сказав, що «можливо» він зустрінеться там із президентом України Володимиром Зеленським.При цьому у виданні зазначили, що Трамп і Зеленський сидітимуть окремо на похоронах, оскільки Ватикан дотримуватиметься протоколу, згідно з яким делегації розташовуються у французькому алфавітному порядку, а не англійському.

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