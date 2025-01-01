Трамп не виключає зустрічі із Зеленським у Ватикані
Сьогодні, 05:17
Президент США Дональд Трамп допустив можливість зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського Франциска.
Про це він сказав під час спілкування із журналістами у п’ятницю, 25 квітня, перед вильотом до Ватикану, передає ТСН з посиланням на CNN.
Трамп сказав, що «можливо» він зустрінеться там із президентом України Володимиром Зеленським.
При цьому у виданні зазначили, що Трамп і Зеленський сидітимуть окремо на похоронах, оскільки Ватикан дотримуватиметься протоколу, згідно з яким делегації розташовуються у французькому алфавітному порядку, а не англійському.
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Про це він сказав під час спілкування із журналістами у п’ятницю, 25 квітня, перед вильотом до Ватикану, передає ТСН з посиланням на CNN.
Трамп сказав, що «можливо» він зустрінеться там із президентом України Володимиром Зеленським.
При цьому у виданні зазначили, що Трамп і Зеленський сидітимуть окремо на похоронах, оскільки Ватикан дотримуватиметься протоколу, згідно з яким делегації розташовуються у французькому алфавітному порядку, а не англійському.
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