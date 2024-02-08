У районі на Волині призупиняють харчування школярів
Сьогодні, 08:20
З наступного тижня у школах Камінь-Каширського району буде призупинене харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Про це 25 квітня повідомив начальник управління соціальної та ветеранської політики Камінь-Каширської райдержадміністрації Максим Демидюк, передає Волиньinfa.
За його словами, кошти, які були передбачені державним бюджетом на забезпечення безкоштовного харчування школярів-чорнобильців у 2025 році, – вичерпані.
«Виділені цьогоріч державою близько 74 мільйони гривень на харчування школярів Камінь-Каширсьокго району, уже використали. Ці кошти дали змогу забезпечити харчування лише на 4 місяці. З них понад 17 мільйонів гривень пішли на пролонгований минулорічний договір на кейтерингові послуги в закладах освіти. А на решта – понад 55 мільйонів – уклали договір за результатами нового тендеру», – розповідає Максим Максимович.
За його словами, управління соціальної та ветеранської політики політики спільно з районною військовою адміністрацією наразі звернулися до профільних міністерств і Волинської ОВА з проханням виділити додаткове фінансування для відновлення харчування школярів. Однак позитивного результату ще немає. Тому харчування у школах Камінь-Каширської, Сошичненської, Любешівської, Маневицької та Прилісненської громад доводиться призупиняти.
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Про це 25 квітня повідомив начальник управління соціальної та ветеранської політики Камінь-Каширської райдержадміністрації Максим Демидюк, передає Волиньinfa.
За його словами, кошти, які були передбачені державним бюджетом на забезпечення безкоштовного харчування школярів-чорнобильців у 2025 році, – вичерпані.
«Виділені цьогоріч державою близько 74 мільйони гривень на харчування школярів Камінь-Каширсьокго району, уже використали. Ці кошти дали змогу забезпечити харчування лише на 4 місяці. З них понад 17 мільйонів гривень пішли на пролонгований минулорічний договір на кейтерингові послуги в закладах освіти. А на решта – понад 55 мільйонів – уклали договір за результатами нового тендеру», – розповідає Максим Максимович.
За його словами, управління соціальної та ветеранської політики політики спільно з районною військовою адміністрацією наразі звернулися до профільних міністерств і Волинської ОВА з проханням виділити додаткове фінансування для відновлення харчування школярів. Однак позитивного результату ще немає. Тому харчування у школах Камінь-Каширської, Сошичненської, Любешівської, Маневицької та Прилісненської громад доводиться призупиняти.
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