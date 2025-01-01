У громаді на Волині попрощалися з загиблим захисником Костянтином Чайковським
Сьогодні, 10:10
Доросинівська громада прощалася із захисником з села Вітоніж Костянтином Чайковським. Живим коридором останньої шани зустрічали доросинівці та небайдужі жителі громади тіло Героя на щиті.
Про це пише газета «Наш край».
У центрі Доросинь, біля Стели Героїв, відбулася панахида. Чин похорону відбувся 25 квітня в храмі села Вітоніж.
Поховали Героя з військовими почестями на місцевому кладовищі. Прапор, яким була покрита домовина Героя, військові вручили його дружині.
Чайковський Костянтин Васильович народився 6 грудня 1986 року у селі Анатолівка Березанського району Миколаївської області. Згодом проживав на Вінниччині. Учасник бойових дій під час так званої АТО. Вдруге одружився і проживав у Вітоніжі, де в нього народився син, якому цього року виповниться лише шість років. Ось у такому віці хлопчик залишився без тата, який пішов захищати рідний край від московського окупанта.
Костянтин Чайковський помер 12 квітня 2025 року внаслідок набряку головного мозку в районі села Межова Синельниківського району Дніпропетровської області.
У захисника невтішними в горі залишилися дружина, син, теща, сестри.
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Про це пише газета «Наш край».
У центрі Доросинь, біля Стели Героїв, відбулася панахида. Чин похорону відбувся 25 квітня в храмі села Вітоніж.
Поховали Героя з військовими почестями на місцевому кладовищі. Прапор, яким була покрита домовина Героя, військові вручили його дружині.
Чайковський Костянтин Васильович народився 6 грудня 1986 року у селі Анатолівка Березанського району Миколаївської області. Згодом проживав на Вінниччині. Учасник бойових дій під час так званої АТО. Вдруге одружився і проживав у Вітоніжі, де в нього народився син, якому цього року виповниться лише шість років. Ось у такому віці хлопчик залишився без тата, який пішов захищати рідний край від московського окупанта.
Костянтин Чайковський помер 12 квітня 2025 року внаслідок набряку головного мозку в районі села Межова Синельниківського району Дніпропетровської області.
У захисника невтішними в горі залишилися дружина, син, теща, сестри.
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