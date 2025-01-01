Більшість пунктів узгоджено: Трамп заявив, що росія та Україна – на межі досягнення домовленостей





Про це американський лідер повідомив у власній соціальній мережі Truth Social, пише



Трамп прибув до Риму, щоб відвідати похорон Папи Римського Франциска.



"Щойно приземлився в Римі. Гарний день для переговорів та зустрічей з Росією та Україною. Вони дуже близькі до угоди, і тепер обидві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб "завершити це". Більшість основних пунктів узгоджено. Зупиніть кровопролиття ЗАРАЗ. Ми будемо скрізь, де це необхідно, щоб допомогти покласти КІНЕЦЬ цій жорстокій та безглуздої війни", – зазначив Трамп буквально.



Американський лідер прилетів до Риму близько опівночі. Політик одразу вирушив на віллу Таверна, звідки вранці він та його дружина відправляться до базиліки Святого Петра. Вдень у суботу, після участі у траурних заходах, президент Сполучених Штатів полетить до Вашингтона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Більшість пунктів угоди щодо миру в Україні узгоджені, сторонам потрібно організувати зустріч на "дуже високому рівні". Так заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп одразу після прибуття до Риму.Про це американський лідер повідомив у власній соціальній мережі Truth Social, пише OBOZ.UA. Трамп прибув до Риму, щоб відвідати похорон Папи Римського Франциска."Щойно приземлився в Римі. Гарний день для переговорів та зустрічей з Росією та Україною. Вони дуже близькі до угоди, і тепер обидві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб "завершити це". Більшість основних пунктів узгоджено. Зупиніть кровопролиття ЗАРАЗ. Ми будемо скрізь, де це необхідно, щоб допомогти покласти КІНЕЦЬ цій жорстокій та безглуздої війни", – зазначив Трамп буквально.Американський лідер прилетів до Риму близько опівночі. Політик одразу вирушив на віллу Таверна, звідки вранці він та його дружина відправляться до базиліки Святого Петра. Вдень у суботу, після участі у траурних заходах, президент Сполучених Штатів полетить до Вашингтона.

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