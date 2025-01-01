В Україні не працюють банківські термінали та додатки: стався масштабний технічний збій
Сьогодні, 12:11
В Україні стався масштабний технічний збій. У магазинах і громадському транспорті не працюють платіжні термінали, користувачі скаржаться на проблеми з додатками "Дія", Apple Pay, Google Pay, monobank та "Нова Пошта".
Про це повідомляють користувачі у соцмережах, — пише Суспільне.
Користувачі повідомляють про збій у "Дії". Під час спроби входу в застосунок з'являється повідомлення: "На жаль, сталася помилка".
Повідомляється також, що не працюють monobank та застосунок "Нова Пошта".
Співзасновник Monobank Олег Гороховський припускає, що збій стався через хакерську атаку на один із великих дата-центрів.
Як повідомляє "Нова пошта", її сервіси тимчасово не працюють "у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника".
"Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака. Станом на 9:00 суботи, 26 квітня, проблема усувається. Ми очікуємо відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00. Про оновлення будемо сповіщати додатково", — йдеться у повідомленні поштового оператора.
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Про це повідомляють користувачі у соцмережах, — пише Суспільне.
Користувачі повідомляють про збій у "Дії". Під час спроби входу в застосунок з'являється повідомлення: "На жаль, сталася помилка".
Повідомляється також, що не працюють monobank та застосунок "Нова Пошта".
Співзасновник Monobank Олег Гороховський припускає, що збій стався через хакерську атаку на один із великих дата-центрів.
Як повідомляє "Нова пошта", її сервіси тимчасово не працюють "у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника".
"Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака. Станом на 9:00 суботи, 26 квітня, проблема усувається. Ми очікуємо відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00. Про оновлення будемо сповіщати додатково", — йдеться у повідомленні поштового оператора.
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