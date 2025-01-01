В Україні не працюють банківські термінали та додатки: стався масштабний технічний збій

В Україні не працюють банківські термінали та додатки: стався масштабний технічний збій
В Україні стався масштабний технічний збій. У магазинах і громадському транспорті не працюють платіжні термінали, користувачі скаржаться на проблеми з додатками "Дія", Apple Pay, Google Pay, monobank та "Нова Пошта".

Про це повідомляють користувачі у соцмережах, — пише Суспільне.

Користувачі повідомляють про збій у "Дії". Під час спроби входу в застосунок з'являється повідомлення: "На жаль, сталася помилка".

Повідомляється також, що не працюють monobank та застосунок "Нова Пошта".

Співзасновник Monobank Олег Гороховський припускає, що збій стався через хакерську атаку на один із великих дата-центрів.

Як повідомляє "Нова пошта", її сервіси тимчасово не працюють "у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника".

"Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака. Станом на 9:00 суботи, 26 квітня, проблема усувається. Ми очікуємо відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00. Про оновлення будемо сповіщати додатково", — йдеться у повідомленні поштового оператора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні не працюють банківські термінали та додатки: стався масштабний технічний збій
Сьогодні, 12:11
Більшість пунктів узгоджено: Трамп заявив, що росія та Україна – на межі досягнення домовленостей
Сьогодні, 11:20
У Ватикані 26 квітня попрощаються з Папою Римським
Сьогодні, 10:40
У громаді на Волині попрощалися з загиблим захисником Костянтином Чайковським
Сьогодні, 10:10
Понад тисяча окупантів та 70 артсистем: втрати ворога за останню добу
Сьогодні, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні не працюють банківські термінали та додатки: стався масштабний технічний збій
Сьогодні, 12:11
 0
Більшість пунктів узгоджено: Трамп заявив, що росія та Україна – на межі досягнення домовленостей
Сьогодні, 11:20
 0
У Ватикані 26 квітня попрощаються з Папою Римським
Сьогодні, 10:40
 0
У громаді на Волині попрощалися з загиблим захисником Костянтином Чайковським
Сьогодні, 10:10
 0
Понад тисяча окупантів та 70 артсистем: втрати ворога за останню добу
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8