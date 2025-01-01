В Рівному жінка народила малюка-богатиря

В Рівному жінка народила малюка-богатиря
У міському пологовому будинку Рівного народився хлопчик-богатир.

Про це повідомили в медзакладі.

Зазначають, вчора в шляхом кесаревого розтину з’явився на світ маленький Дем'ян.

Його зріст — 63 сантиметри, а вага — 5 390 грам.

Додають, що таких дітей, а саме вагою більше 5 кг, в Україні народжується 250-300 щороку.

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