В Рівному жінка народила малюка-богатиря
Сьогодні, 13:40
У міському пологовому будинку Рівного народився хлопчик-богатир.
Про це повідомили в медзакладі.
Зазначають, вчора в шляхом кесаревого розтину з’явився на світ маленький Дем'ян.
Його зріст — 63 сантиметри, а вага — 5 390 грам.
Додають, що таких дітей, а саме вагою більше 5 кг, в Україні народжується 250-300 щороку.
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Про це повідомили в медзакладі.
Зазначають, вчора в шляхом кесаревого розтину з’явився на світ маленький Дем'ян.
Його зріст — 63 сантиметри, а вага — 5 390 грам.
Додають, що таких дітей, а саме вагою більше 5 кг, в Україні народжується 250-300 щороку.
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