Від поранень, отриманих на фронті, помер волинянин Дмитро Давидюк

Дмитро Давидюк – захисник із села Жабка Луцької громади.



Про це Ігор Поліщук.



Дмитро Сергійович Давидюк народився 18 червня 1994 року. Був призваний на військову службу до складу військової частини, де проходив службу як номер обслуги мінометного розрахунку мінометного взводу мінометної батареї.



23 квітня 2025 року, перебуваючи у КНП «Городнянська ЦРЛ» міста Городня Чернігівської області, Дмитро помер від поранень, яких зазнав під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лемешівка Чернігівської області.



«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» – зазначив у дописі Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання на Чернігівщині, помер солдат– захисник із села Жабка Луцької громади.Про це повідомив Луцький міський головаДмитро Сергійович Давидюк народився 18 червня 1994 року. Був призваний на військову службу до складу військової частини, де проходив службу як номер обслуги мінометного розрахунку мінометного взводу мінометної батареї.23 квітня 2025 року, перебуваючи у КНП «Городнянська ЦРЛ» міста Городня Чернігівської області, Дмитро помер від поранень, яких зазнав під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лемешівка Чернігівської області.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» – зазначив у дописі Ігор Поліщук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію