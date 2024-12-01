Як стати частиною легендарної 12-ї бригади «Азов»: детальна інструкція





Хто може приєднатися до «Азову»



Долучитися до 12-ї бригади «Азов» може будь-який доброволець, якому виповнилося 18 років. Це стосується громадян України та іноземців.



До бригади також можуть перевестися люди з інших підрозділів. І якщо для добровольця без досвіду базовий курс бойової підготовки (БКБП) є обов’язковим, чинні військовослужбовці можуть здати нормативи для підтвердження свого рівня.



Процес відбору



Вступ до «Азову» після заповнення анкети на сайті бригади. починається з рекрутингового центру. Далі потрібно прийняти дзвінок з кол-центру «Азову», а також записатися та прийти на співбесіду з рекрутером (можна онлайн). На цьому етапі ти ставиш питання та обговорюєш особливості діяльності в різних напрямках.



Після цього можна мобілізуватися до війська або підписати контракт. Рекрутери дають направлення на ВЛК, і тільки після цього добровольці проходять БКБП. На цьому курсі є фізичні та психологічні тренування, тактична медицина, стрільба, вогнева підготовка тощо. Після завершення кандидат складає тести. Загалом формальні та навчальні етапи займають близько 10–12 тижнів.



Як подати заявку на вступ



Алгоритм, як потрапити до бригади доволі простий. Що потрібно зробити:



• Заповнити анкету на сайті або через чат-бот;

• вказати бажаний напрямок служби в бригаді;

• прийняти дзвінок з контакт-центру;

• вибрати час і місце для співбесіди в рекрутинговому центрі.



Пам’ятай, що патріотизм, здатність виконувати завдання та мотивація стояти на захисті Незалежності нашої країни — це основні принципи для бійців 12-ї бригади «Азов».



Отже, підрозділи бригади «Азов» шукають мотивованих, фізично та морально стійких добровольців, які готові захищати Україну. Якщо ти відчуваєш в собі силу та бажання служити у легендарній бригаді, не зволікай із заявкою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні 12-та бригада «Азов» Національної гвардії України (НГУ) є однією з найвідоміших в Україні. Ще 11 років підрозділ починав свій шлях як батальйон спецпризначення МВС. Надзвичайна стійкість, військовий професіоналізм та ефективність у боях стали головними перевагами бійців. Якщо ти хочеш стати частиною «Азову», переглянь вакансії за посиланням https://azov.org.ua/vacancies/ і заповнюй анкету.Долучитися до 12-ї бригади «Азов» може будь-який доброволець, якому виповнилося 18 років. Це стосується громадян України та іноземців.До бригади також можуть перевестися люди з інших підрозділів. І якщо для добровольця без досвіду базовий курс бойової підготовки (БКБП) є обов’язковим, чинні військовослужбовці можуть здати нормативи для підтвердження свого рівня.Вступ до «Азову» після заповнення анкети на сайті бригади. починається з рекрутингового центру. Далі потрібно прийняти дзвінок з кол-центру «Азову», а також записатися та прийти на співбесіду з рекрутером (можна онлайн). На цьому етапі ти ставиш питання та обговорюєш особливості діяльності в різних напрямках.Після цього можна мобілізуватися до війська або підписати контракт. Рекрутери дають направлення на ВЛК, і тільки після цього добровольці проходять БКБП. На цьому курсі є фізичні та психологічні тренування, тактична медицина, стрільба, вогнева підготовка тощо. Після завершення кандидат складає тести. Загалом формальні та навчальні етапи займають близько 10–12 тижнів.Алгоритм, як потрапити до бригади доволі простий. Що потрібно зробити:• Заповнити анкету на сайті або через чат-бот;• вказати бажаний напрямок служби в бригаді;• прийняти дзвінок з контакт-центру;• вибрати час і місце для співбесіди в рекрутинговому центрі.Пам’ятай, що патріотизм, здатність виконувати завдання та мотивація стояти на захисті Незалежності нашої країни — це основні принципи для бійців 12-ї бригади «Азов».Отже, підрозділи бригади «Азов» шукають мотивованих, фізично та морально стійких добровольців, які готові захищати Україну. Якщо ти відчуваєш в собі силу та бажання служити у легендарній бригаді, не зволікай із заявкою.

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