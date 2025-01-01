Стартував фестиваль «Волинська Голландія»: локації, розваги, ціни
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У п'ятницю, 25 квітня, в селі Линівка, за 35 км від Луцька, відкрився один із найочікуваніших весняних заходів — фестиваль тюльпанів «Волинська Голландія».
Відвідувачі мають нагоду прогулятися серед мільйонів розкішних тюльпанів, що розквітають неймовірними барвами, створюючи справжню атмосферу квіткової казки. Для гостей підготували креативні фотозони, зону торгівлі рослинами з можливістю придбати тюльпани прямо з поля, смачні фуд-корти, живий музичний супровід, розваги для дітей та навіть козотерапію.
Вартість квитків становить 250 гривень для дорослих та 150 гривень для дітей віком від 7 до 14 років. Пільгові квитки за наявності відповідних документів також коштують 150 гривень. Безкоштовний вхід на фестиваль передбачений для дітей до 6 років, людей з інвалідністю першої групи, дітей-сиріт та родин загиблих і безвісти зниклих військовослужбовців.
Фестиваль проходить у селі Линівка, на трасі Луцьк-Ковель, за річкою Стохід (праворуч від вказівника). Квіти квітнуть лише кілька тижнів на рік, тож організатори запрошують усіх охочих насолодитися неймовірною красою вже зараз.
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Відвідувачі мають нагоду прогулятися серед мільйонів розкішних тюльпанів, що розквітають неймовірними барвами, створюючи справжню атмосферу квіткової казки. Для гостей підготували креативні фотозони, зону торгівлі рослинами з можливістю придбати тюльпани прямо з поля, смачні фуд-корти, живий музичний супровід, розваги для дітей та навіть козотерапію.
Вартість квитків становить 250 гривень для дорослих та 150 гривень для дітей віком від 7 до 14 років. Пільгові квитки за наявності відповідних документів також коштують 150 гривень. Безкоштовний вхід на фестиваль передбачений для дітей до 6 років, людей з інвалідністю першої групи, дітей-сиріт та родин загиблих і безвісти зниклих військовослужбовців.
Фестиваль проходить у селі Линівка, на трасі Луцьк-Ковель, за річкою Стохід (праворуч від вказівника). Квіти квітнуть лише кілька тижнів на рік, тож організатори запрошують усіх охочих насолодитися неймовірною красою вже зараз.
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