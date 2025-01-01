Зупинилося серце захисника з Голоб Віктора Мівшука
Сьогодні, 16:10
Стало відомо про смерть захисника України — жителя селища Голоби Ковельського району Віктора Мівшука.
Про це написали на фейсбук-сторінці громади.
Військовослужбовець помер у закладі охорони здоров'я, попри зусилля лікарів врятувати його життя.
Про дату і час похорону буде повідомлено додатково.
Світла пам'ять і вічна шана Герою, який стояв на захисті незалежності України!
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Про це написали на фейсбук-сторінці громади.
Військовослужбовець помер у закладі охорони здоров'я, попри зусилля лікарів врятувати його життя.
Про дату і час похорону буде повідомлено додатково.
Світла пам'ять і вічна шана Герою, який стояв на захисті незалежності України!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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