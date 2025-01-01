Росіяни стверджують, що звільнили Курщину: український Генштаб все заперечує

Росіяни стверджують, що звільнили Курщину: український Генштаб все заперечує
Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що російські військові начебто «повністю звільнили» Курську область від ЗСУ.

Але Генштаб ЗСУ тим часом звітував, що на Курщині українські оборонці продовжують стримувати ворога. Оборонна операція України в Курській області РФ триває, попри заяви Москви про нібито завершення бойових дій у регіоні.

Там кажуть про складну ситуацію, однак вказують, що українські підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують бойові завдання. Від початку доби на Курському напрямку відбили 5 штурмів росіян, ще один бій триває.

Генштаб додає, що загрози оточення підрозділів Сил оборони немає. Активні дії українських військових на території Бєлгородської області Росії теж тривають.

«Заяви ворожого керівництва про «розгром» українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом і бажанням видати бажане за дійсне», — йдеться в повідомленні.


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