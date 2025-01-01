У Луцькому зоопарку зацвіли сакури. ФОТО





Про це повідомили на



Адміністрація закладу запрошує відвідати зоопарк, насолодитися природою та зробити світлини на фоні рожевих квітів.



"Цвіт сакури. Рожеві зефірні хмаринки, що вражають свою красою та ніжністю. Здається, ці деревця були тут завжди. Але вони з'явилися у нас лише 7 років тому. Щоправда, зараз уже ніби в іншому житті. У тому, де саме життя українців та українок було беззаперечним правом, а не розмінною монетою у божевільній геополітичній грі тиранів.



Мусимо вперто стояти на своєму. Маємо перемогти — заради себе та майбутнього. А для цього — відновлювати ресурс. І нагадуємо, що це можна робити в нас, у місці найкомфортнішого відпочинку на природі в межах обласного центру Волині", — зазначають у дописі.







Зоопарк працює щодня без вихідних із 10:00 до 20:00, каси — до 19:00.



Вартість квитків становить:



- сімейний квиток (2 дорослих, 2 дітей) — 450 грн;



- дорослий — 180 грн;



- дитячий — 80 грн;



- пільговий (діти від 16 років, студенти, пенсіонери, багатодітні родини) — 140 грн;



- пільговий для військовослужбовців та Нацгвардії — 100 грн.



Для організованих дитячих груп (від 10 осіб) квиток коштує 60 грн для дітей і 140 грн для дорослих. Один супроводжуючий на 10 дітей проходить безкоштовно.



Вартість екскурсії для групи до 25 осіб — 600 грн (за умови попереднього запису за телефонами +380 66 074 32 24 та +380 50 991 32 47).

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому зоопарку зацвіли сакури — дерева, висаджені сім років тому, що стали справжньою окрасою території.Про це повідомили на сторінці установи у фейсбуці.Адміністрація закладу запрошує відвідати зоопарк, насолодитися природою та зробити світлини на фоні рожевих квітів."Цвіт сакури. Рожеві зефірні хмаринки, що вражають свою красою та ніжністю. Здається, ці деревця були тут завжди. Але вони з'явилися у нас лише 7 років тому. Щоправда, зараз уже ніби в іншому житті. У тому, де саме життя українців та українок було беззаперечним правом, а не розмінною монетою у божевільній геополітичній грі тиранів.Мусимо вперто стояти на своєму. Маємо перемогти — заради себе та майбутнього. А для цього — відновлювати ресурс. І нагадуємо, що це можна робити в нас, у місці найкомфортнішого відпочинку на природі в межах обласного центру Волині", — зазначають у дописі.Зоопарк працює щодня без вихідних із 10:00 до 20:00, каси — до 19:00.Вартість квитків становить:- сімейний квиток (2 дорослих, 2 дітей) — 450 грн;- дорослий — 180 грн;- дитячий — 80 грн;- пільговий (діти від 16 років, студенти, пенсіонери, багатодітні родини) — 140 грн;- пільговий для військовослужбовців та Нацгвардії — 100 грн.Для організованих дитячих груп (від 10 осіб) квиток коштує 60 грн для дітей і 140 грн для дорослих. Один супроводжуючий на 10 дітей проходить безкоштовно.Вартість екскурсії для групи до 25 осіб — 600 грн (за умови попереднього запису за телефонами +380 66 074 32 24 та +380 50 991 32 47).

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