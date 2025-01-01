У Волинській ОВА поговорили про нововведення у ветеранській політиці
Сьогодні, 18:35
Актуальні зміни у сфері державної підтримки військовослужбовців, полонених, зниклих безвісти та їхніх родин обговорили на нараді під керівництвом заступника голови ОДА Тараса Шкітера.
Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.
«Всі, хто потребує допомоги, мають знати, як її отримати. Зокрема, наше завдання максимально поширити інформацію, тож обов’язково залучаємо керівників РВА та голів громад для оприлюднення нововведень на офіційних ресурсах, а також передаємо роз’яснення фахівцям з ветеранської політики», – наголосив Тарас Шкітер на важливості своєчасного інформування громадськості.
Основні питання, розглянуті на нараді:
- Зміни у порядку виплат: уряд оновив механізм грошового забезпечення для військових у разі полону або зникнення безвісти. Військові можуть заздалегідь визначити осіб, які отримуватимуть виплати. Якщо такого розпорядження немає, кошти автоматично перераховуватимуться найближчим родичам.
Детальніше – за посиланням: https://voladm.gov.ua/.../yak-zminivsya-poryadok-viplati.../
- Розширення кола осіб, які можуть отримати витяг з ЄДРВВ: Тепер його можуть отримати також працездатні батьки полонених та зниклих безвісти захисників.
Докладніше тут: https://voladm.gov.ua/.../pracezdatni-batki-polonenih.../
Психологічна допомога: Програма безоплатної підтримки охоплює як ветеранів, так і членів їхніх родин, постраждалих під час Революції Гідності, військовослужбовців та родини загиблих.
Умови отримання допомоги: https://voladm.gov.ua/.../yak-veteranam-ta-veterankam.../
Компенсація за навчання дітей ветеранів: Держава відшкодовуватиме витрати на контрактне навчання у фахових та вищих навчальних закладах.
Деталі – за посиланням: https://voladm.gov.ua/.../yak-otrimati-kompensaciyu-za.../
"Усі оновлення спрямовані на посилення державної підтримки наших військових та їхніх родин. Волинська ОВА і надалі системно працюватиме над тим, аби захисники України та їхні близькі мали доступ до повної інформації і могли скористатися своїми правами", – зазначають у дописі.
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Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.
«Всі, хто потребує допомоги, мають знати, як її отримати. Зокрема, наше завдання максимально поширити інформацію, тож обов’язково залучаємо керівників РВА та голів громад для оприлюднення нововведень на офіційних ресурсах, а також передаємо роз’яснення фахівцям з ветеранської політики», – наголосив Тарас Шкітер на важливості своєчасного інформування громадськості.
Основні питання, розглянуті на нараді:
- Зміни у порядку виплат: уряд оновив механізм грошового забезпечення для військових у разі полону або зникнення безвісти. Військові можуть заздалегідь визначити осіб, які отримуватимуть виплати. Якщо такого розпорядження немає, кошти автоматично перераховуватимуться найближчим родичам.
Детальніше – за посиланням: https://voladm.gov.ua/.../yak-zminivsya-poryadok-viplati.../
- Розширення кола осіб, які можуть отримати витяг з ЄДРВВ: Тепер його можуть отримати також працездатні батьки полонених та зниклих безвісти захисників.
Докладніше тут: https://voladm.gov.ua/.../pracezdatni-batki-polonenih.../
Психологічна допомога: Програма безоплатної підтримки охоплює як ветеранів, так і членів їхніх родин, постраждалих під час Революції Гідності, військовослужбовців та родини загиблих.
Умови отримання допомоги: https://voladm.gov.ua/.../yak-veteranam-ta-veterankam.../
Компенсація за навчання дітей ветеранів: Держава відшкодовуватиме витрати на контрактне навчання у фахових та вищих навчальних закладах.
Деталі – за посиланням: https://voladm.gov.ua/.../yak-otrimati-kompensaciyu-za.../
"Усі оновлення спрямовані на посилення державної підтримки наших військових та їхніх родин. Волинська ОВА і надалі системно працюватиме над тим, аби захисники України та їхні близькі мали доступ до повної інформації і могли скористатися своїми правами", – зазначають у дописі.
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