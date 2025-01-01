У Волинській ОВА поговорили про нововведення у ветеранській політиці

Тараса Шкітера.



Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.



«Всі, хто потребує допомоги, мають знати, як її отримати. Зокрема, наше завдання максимально поширити інформацію, тож обов’язково залучаємо керівників РВА та голів громад для оприлюднення нововведень на офіційних ресурсах, а також передаємо роз’яснення фахівцям з ветеранської політики», – наголосив Тарас Шкітер на важливості своєчасного інформування громадськості.



Основні питання, розглянуті на нараді:



- Зміни у порядку виплат: уряд оновив механізм грошового забезпечення для військових у разі полону або зникнення безвісти. Військові можуть заздалегідь визначити осіб, які отримуватимуть виплати. Якщо такого розпорядження немає, кошти автоматично перераховуватимуться найближчим родичам.



Детальніше – за посиланням:



- Розширення кола осіб, які можуть отримати витяг з ЄДРВВ: Тепер його можуть отримати також працездатні батьки полонених та зниклих безвісти захисників.



Докладніше тут:





Психологічна допомога: Програма безоплатної підтримки охоплює як ветеранів, так і членів їхніх родин, постраждалих під час Революції Гідності, військовослужбовців та родини загиблих.



Умови отримання допомоги:



Компенсація за навчання дітей ветеранів: Держава відшкодовуватиме витрати на контрактне навчання у фахових та вищих навчальних закладах.



Деталі – за посиланням:



"Усі оновлення спрямовані на посилення державної підтримки наших військових та їхніх родин. Волинська ОВА і надалі системно працюватиме над тим, аби захисники України та їхні близькі мали доступ до повної інформації і могли скористатися своїми правами", – зазначають у дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Актуальні зміни у сфері державної підтримки військовослужбовців, полонених, зниклих безвісти та їхніх родин обговорили на нараді під керівництвом заступника голови ОДАПро це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.«Всі, хто потребує допомоги, мають знати, як її отримати. Зокрема, наше завдання максимально поширити інформацію, тож обов’язково залучаємо керівників РВА та голів громад для оприлюднення нововведень на офіційних ресурсах, а також передаємо роз’яснення фахівцям з ветеранської політики», – наголосив Тарас Шкітер на важливості своєчасного інформування громадськості.- Зміни у порядку виплат: уряд оновив механізм грошового забезпечення для військових у разі полону або зникнення безвісти. Військові можуть заздалегідь визначити осіб, які отримуватимуть виплати. Якщо такого розпорядження немає, кошти автоматично перераховуватимуться найближчим родичам.Детальніше – за посиланням: https://voladm.gov.ua/.../yak-zminivsya-poryadok-viplati.../ - Розширення кола осіб, які можуть отримати витяг з ЄДРВВ: Тепер його можуть отримати також працездатні батьки полонених та зниклих безвісти захисників.Докладніше тут: https://voladm.gov.ua/.../pracezdatni-batki-polonenih.../ Психологічна допомога: Програма безоплатної підтримки охоплює як ветеранів, так і членів їхніх родин, постраждалих під час Революції Гідності, військовослужбовців та родини загиблих.Умови отримання допомоги: https://voladm.gov.ua/.../yak-veteranam-ta-veterankam.../ Компенсація за навчання дітей ветеранів: Держава відшкодовуватиме витрати на контрактне навчання у фахових та вищих навчальних закладах.Деталі – за посиланням: https://voladm.gov.ua/.../yak-otrimati-kompensaciyu-za.../ "Усі оновлення спрямовані на посилення державної підтримки наших військових та їхніх родин. Волинська ОВА і надалі системно працюватиме над тим, аби захисники України та їхні близькі мали доступ до повної інформації і могли скористатися своїми правами", – зазначають у дописі.

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