На Волині ремонтують аварійні ділянки на п'яти автошляхах після зими





Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в області, пише



З настанням сприятливих погодних умов дорожні підрядні організації, які забезпечують експлуатаційне утримання доріг держзначення, розпочали покращувати стан проїзду та безпеку руху після зимового періоду.



Упродовж тижня дорожньо-ремонтні бригади працювали на пошкоджених ділянках таких автошляхів:



М-07 Київ — Ковель — Ягодин;

М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече;

Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне;

Р-15 Ковель — Володимир — Шептицький — Жовква;

Т-03-11 /Р-14/ — Седлище — Камінь-Каширський — Ковель — /М-19/ — Колодяжне — Локачі — /Н-17/.



У Службі відновлення додали: на ділянках "ямкового" ремонту провели підготовчі роботи, а саме нарізали дорожні карти (старе покриття), які невдовзі заасфальтують. Водіїв просять бути уважними в місцях проведення робіт, зважати на попереджувальні дорожні знаки та дотримуватися правил дорожнього руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині триває ремонт аварійних ділянок на п'яти автошляхах. Дорожники ліквідовують вибоїни з використанням гарячого асфальтобетону, пневмоструменевим методом і герметизують тріщини на дорозі.Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в області, пише Суспільне З настанням сприятливих погодних умов дорожні підрядні організації, які забезпечують експлуатаційне утримання доріг держзначення, розпочали покращувати стан проїзду та безпеку руху після зимового періоду.Упродовж тижня дорожньо-ремонтні бригади працювали на пошкоджених ділянках таких автошляхів:М-07 Київ — Ковель — Ягодин;М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече;Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне;Р-15 Ковель — Володимир — Шептицький — Жовква;Т-03-11 /Р-14/ — Седлище — Камінь-Каширський — Ковель — /М-19/ — Колодяжне — Локачі — /Н-17/.У Службі відновлення додали: на ділянках "ямкового" ремонту провели підготовчі роботи, а саме нарізали дорожні карти (старе покриття), які невдовзі заасфальтують. Водіїв просять бути уважними в місцях проведення робіт, зважати на попереджувальні дорожні знаки та дотримуватися правил дорожнього руху.

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