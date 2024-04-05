На Волині ремонтують аварійні ділянки на п'яти автошляхах після зими
Сьогодні, 21:26
На Волині триває ремонт аварійних ділянок на п'яти автошляхах. Дорожники ліквідовують вибоїни з використанням гарячого асфальтобетону, пневмоструменевим методом і герметизують тріщини на дорозі.
Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в області, пише Суспільне.
З настанням сприятливих погодних умов дорожні підрядні організації, які забезпечують експлуатаційне утримання доріг держзначення, розпочали покращувати стан проїзду та безпеку руху після зимового періоду.
Упродовж тижня дорожньо-ремонтні бригади працювали на пошкоджених ділянках таких автошляхів:
М-07 Київ — Ковель — Ягодин;
М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече;
Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне;
Р-15 Ковель — Володимир — Шептицький — Жовква;
Т-03-11 /Р-14/ — Седлище — Камінь-Каширський — Ковель — /М-19/ — Колодяжне — Локачі — /Н-17/.
У Службі відновлення додали: на ділянках "ямкового" ремонту провели підготовчі роботи, а саме нарізали дорожні карти (старе покриття), які невдовзі заасфальтують. Водіїв просять бути уважними в місцях проведення робіт, зважати на попереджувальні дорожні знаки та дотримуватися правил дорожнього руху.
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Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в області, пише Суспільне.
З настанням сприятливих погодних умов дорожні підрядні організації, які забезпечують експлуатаційне утримання доріг держзначення, розпочали покращувати стан проїзду та безпеку руху після зимового періоду.
Упродовж тижня дорожньо-ремонтні бригади працювали на пошкоджених ділянках таких автошляхів:
М-07 Київ — Ковель — Ягодин;
М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече;
Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне;
Р-15 Ковель — Володимир — Шептицький — Жовква;
Т-03-11 /Р-14/ — Седлище — Камінь-Каширський — Ковель — /М-19/ — Колодяжне — Локачі — /Н-17/.
У Службі відновлення додали: на ділянках "ямкового" ремонту провели підготовчі роботи, а саме нарізали дорожні карти (старе покриття), які невдовзі заасфальтують. Водіїв просять бути уважними в місцях проведення робіт, зважати на попереджувальні дорожні знаки та дотримуватися правил дорожнього руху.
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