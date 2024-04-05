На Волині ремонтують аварійні ділянки на п'яти автошляхах після зими

На Волині ремонтують аварійні ділянки на п'яти автошляхах після зими
На Волині триває ремонт аварійних ділянок на п'яти автошляхах. Дорожники ліквідовують вибоїни з використанням гарячого асфальтобетону, пневмоструменевим методом і герметизують тріщини на дорозі.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в області, пише Суспільне.

З настанням сприятливих погодних умов дорожні підрядні організації, які забезпечують експлуатаційне утримання доріг держзначення, розпочали покращувати стан проїзду та безпеку руху після зимового періоду.

Упродовж тижня дорожньо-ремонтні бригади працювали на пошкоджених ділянках таких автошляхів:

М-07 Київ — Ковель — Ягодин;
М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече;
Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне;
Р-15 Ковель — Володимир — Шептицький — Жовква;
Т-03-11 /Р-14/ — Седлище — Камінь-Каширський — Ковель — /М-19/ — Колодяжне — Локачі — /Н-17/.

У Службі відновлення додали: на ділянках "ямкового" ремонту провели підготовчі роботи, а саме нарізали дорожні карти (старе покриття), які невдовзі заасфальтують. Водіїв просять бути уважними в місцях проведення робіт, зважати на попереджувальні дорожні знаки та дотримуватися правил дорожнього руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, дороги, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На миття зупинок у Луцьку витратять майже 100 тисяч
Сьогодні, 23:04
На Волині попрощалися з Героєм Володимиром Лисковцем
Сьогодні, 22:07
На Волині ремонтують аварійні ділянки на п'яти автошляхах після зими
Сьогодні, 21:26
Трамп припустив, що путін його обманює і не хоче завершення війни
Сьогодні, 20:30
У Волинській ОВА поговорили про нововведення у ветеранській політиці
Сьогодні, 18:35
Схожі новини
Дорогу на Ягодин ремонтуватимуть за 170 млн грн Дорогу на Ягодин ремонтуватимуть за 170 млн грн
05 квітня, 15:17
Дві дороги і чотири мости: які автошляхи лагодитимуть на Волині у 2024 році Дві дороги і чотири мости: які автошляхи лагодитимуть на Волині у 2024 році
05 квітня, 2024, 12:16
Де на Волині «латають» дороги. ФОТО Де на Волині «латають» дороги. ФОТО
22 грудня, 2023, 05:28
Пошкоджені ділянки та ями: в громаді на Волині ремонтують 8 кілометрів дороги Пошкоджені ділянки та ями: в громаді на Волині ремонтують 8 кілометрів дороги
22 липня, 2023, 12:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На миття зупинок у Луцьку витратять майже 100 тисяч
Сьогодні, 23:04
 0
На Волині попрощалися з Героєм Володимиром Лисковцем
Сьогодні, 22:07
 0
На Волині ремонтують аварійні ділянки на п'яти автошляхах після зими
Сьогодні, 21:26
 0
Трамп припустив, що путін його обманює і не хоче завершення війни
Сьогодні, 20:30
 0
У Волинській ОВА поговорили про нововведення у ветеранській політиці
Сьогодні, 18:35
 0
Медіа
відео
1/8