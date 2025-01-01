На Волині попрощалися з Героєм Володимиром Лисковцем
Сьогодні, 22:07
26 квітня жителі селища велелюдно із тугою у серцях провели до місця вічного спочинку щирого патріота України, маневичанина Володимира Лисковця.
Про це пише газета "Нова доба".
Заступник командира самохідного артилерійського дивізіону, підполковник Володимир Олександрович Лисковець з 2014 року мужньо боронив українські рубежі від окупанта. Він був прикладом для наслідування. Наполегливим, цілеспрямованим, надзвичайно людяним, завжди готовим прийти на допомогу іншим.
Герої не вмирають, поки живе пам’ять про них. Тож пам’ятаймо ми і наші нащадки про тих, хто віддав свої життя за мир та незалежність України.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це пише газета "Нова доба".
Заступник командира самохідного артилерійського дивізіону, підполковник Володимир Олександрович Лисковець з 2014 року мужньо боронив українські рубежі від окупанта. Він був прикладом для наслідування. Наполегливим, цілеспрямованим, надзвичайно людяним, завжди готовим прийти на допомогу іншим.
Герої не вмирають, поки живе пам’ять про них. Тож пам’ятаймо ми і наші нащадки про тих, хто віддав свої життя за мир та незалежність України.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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