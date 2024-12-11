На миття зупинок у Луцьку витратять майже 100 тисяч
26 квітня, 23:04
99,092 тис. грн передбачили витратити з міського бюджету для того, щоб помити скляні павільйони на зупинках громадського транспорту.
Тендер відбувся на майданчику Prozorro. Замовник — департамент ЖКГ Луцької міськради. Договір про виконання робіт підписали з ФОПом Самчуком О. В. Терміни надання послуг — до 31 грудня 2025 року.
На миття одного скляного павільйону треба витратити від 880 до 1 690 грн. Ціна залежить від розміру павільйону. Насамперед миють інформаційні табло та скляні павільйони на «розумних» зупинках, повідомили misto.media у відповіді на запит в Луцькій міськраді.
Послуги з миття скляних павільйонів на зупинках громадського транспорту надаються та фінансуються з бюджету громади за потреби.
Зупинки громадського транспорту без павільйонів прибирають відповідно до графіків, передбачених договорами на послуги з прибирання та підмітання.
Нагадаємо, мити зупинки у Луцьку почали перед Великоднем, 17 квітня.
Дрібні ремонтні роботи на зупинках громадського транспорту, як-от тинькування, ремонт лавок, покрівлі, заміна смітників працівники департаменту ЖКГ роблять за необхідності.
У 2024 році на миття скляних павільйонів на зупинках громадського транспорту витратили 222,866 тис. грн. Роботи виконувало ПП «Приватсервіспаритет».
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Тендер відбувся на майданчику Prozorro. Замовник — департамент ЖКГ Луцької міськради. Договір про виконання робіт підписали з ФОПом Самчуком О. В. Терміни надання послуг — до 31 грудня 2025 року.
На миття одного скляного павільйону треба витратити від 880 до 1 690 грн. Ціна залежить від розміру павільйону. Насамперед миють інформаційні табло та скляні павільйони на «розумних» зупинках, повідомили misto.media у відповіді на запит в Луцькій міськраді.
Послуги з миття скляних павільйонів на зупинках громадського транспорту надаються та фінансуються з бюджету громади за потреби.
Зупинки громадського транспорту без павільйонів прибирають відповідно до графіків, передбачених договорами на послуги з прибирання та підмітання.
Нагадаємо, мити зупинки у Луцьку почали перед Великоднем, 17 квітня.
Дрібні ремонтні роботи на зупинках громадського транспорту, як-от тинькування, ремонт лавок, покрівлі, заміна смітників працівники департаменту ЖКГ роблять за необхідності.
У 2024 році на миття скляних павільйонів на зупинках громадського транспорту витратили 222,866 тис. грн. Роботи виконувало ПП «Приватсервіспаритет».
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