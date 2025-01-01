Трамп понад 50 разів казав, що закінчить війну в Україні за 24 години, – CNN

Дональд Трамп злукавив, коли назвав власне зобов'язання закінчити війну Росії проти України протягом 24 годин "жартом". Він обіцяв зробити це щонайменше 53 рази.



Публічні висловлювання американського глави проаналізували журналісти CNN, пише



Це сталося після того, як на цьому тижні Трамп в інтерв'ю журналу Time стверджував, що говорив не буквально й не всерйоз.



"Ну, я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення, тому що, щоб підкреслити, і ви знаєте, це, звичайно, потрапляє в фейкові новини <нерозбірливо>. Очевидно, люди знають, що коли я це сказав – це було сказано жартома, але також було сказано, що що це буде припинено", – прокоментував він провал своєї обіцянки щодо російсько-української війни.



Журналісти наголосили: під час передвиборчої кампанії 2023–2024 Трамп десятки разів заявляв цілком серйозним тоном і в цілком серйозному контексті, що він покладе край війні або протягом 24 годин після свого повернення до Білого дому, або навіть раніше.



Він знову і знову, зокрема на обох президентських дебатах 2024 року, говорив, що врегулює конфлікт, коли стане обраним президентом – тобто ще до своєї інавгурації.



"Обіцянка швидкого закінчення війни була тверезим елементом заздалегідь написаних промов Трампа на мітингах. Він сформулював обіцянку як ключовий компонент своєї повістки на другий термін і обґрунтовував її заявами про свою "авторитетність" як лідера, свою історію як "миротворця" і знання Володимира Путіна та Володимира Зеленського", – вказали у CNN.

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