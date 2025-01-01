Кличко: Бійці двох бригад отримали від киян 2500 дронів, устаткування до них та системи РЕБ

Кличко: Бійці двох бригад отримали від киян 2500 дронів, устаткування до них та системи РЕБ
Громада Києва передала бійцям двох бригад велику партію безпілотників, устаткування та десятки систем РЕБ.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Громада столиці продовжує допомагати військовим.. Бійцям 25-ї бригади Нацгвардії України передав на фронт 500 цифрових зенітних FPV-дронів та 8 установок керування до них, які допоможуть військовим збивати повітряні цілі. А також на фронт вирушили кілька десятків систем РЕБ. 241 бригада Тероборони Києва отримала 2 000 мультироторних систем (FPV-дронів)», - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що від початку року 25 бригаді НГУ з бюджету Києва виділено 30 млн грн, а 241 бригаді ТрО - 200 млн грн.

Громада Києва і надалі допомагатиме захисникам, запевнив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що минулого року Київ виділив на підтримку військових найбільшу суму серед усіх регіонів - 10 мільярдів гривень. А цього року – вже понад 5,5 млрд грн.


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