Кличко: Бійці двох бригад отримали від киян 2500 дронів, устаткування до них та системи РЕБ
Сьогодні, 17:02
Громада Києва передала бійцям двох бригад велику партію безпілотників, устаткування та десятки систем РЕБ.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Громада столиці продовжує допомагати військовим.. Бійцям 25-ї бригади Нацгвардії України передав на фронт 500 цифрових зенітних FPV-дронів та 8 установок керування до них, які допоможуть військовим збивати повітряні цілі. А також на фронт вирушили кілька десятків систем РЕБ. 241 бригада Тероборони Києва отримала 2 000 мультироторних систем (FPV-дронів)», - повідомив Віталій Кличко.
Мер зазначив, що від початку року 25 бригаді НГУ з бюджету Києва виділено 30 млн грн, а 241 бригаді ТрО - 200 млн грн.
Громада Києва і надалі допомагатиме захисникам, запевнив Віталій Кличко.
Раніше повідомлялося, що минулого року Київ виділив на підтримку військових найбільшу суму серед усіх регіонів - 10 мільярдів гривень. А цього року – вже понад 5,5 млрд грн.
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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Громада столиці продовжує допомагати військовим.. Бійцям 25-ї бригади Нацгвардії України передав на фронт 500 цифрових зенітних FPV-дронів та 8 установок керування до них, які допоможуть військовим збивати повітряні цілі. А також на фронт вирушили кілька десятків систем РЕБ. 241 бригада Тероборони Києва отримала 2 000 мультироторних систем (FPV-дронів)», - повідомив Віталій Кличко.
Мер зазначив, що від початку року 25 бригаді НГУ з бюджету Києва виділено 30 млн грн, а 241 бригаді ТрО - 200 млн грн.
Громада Києва і надалі допомагатиме захисникам, запевнив Віталій Кличко.
Раніше повідомлялося, що минулого року Київ виділив на підтримку військових найбільшу суму серед усіх регіонів - 10 мільярдів гривень. А цього року – вже понад 5,5 млрд грн.
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