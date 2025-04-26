Зеленський провів зустріч із Трампом у Римі

Дональд Трамп і український президент Володимир Зеленський провели зустріч в Римі.



У Білому домі повідомили, що розмова лідерів була "дуже продуктивною", повідомляє



Зустріч, яка стала першою після конфлікту в Овальному кабінеті у Вашингтоні в лютому, відбулася в критичний момент у переговорах, спрямованих на припинення бойових дій між Україною та Росією.



"Президент Трамп і президент Зеленський зустрілися сьогодні наодинці й провели дуже продуктивну дискусію. Більш детальна інформація про зустріч з'явиться згодом", – сказав Стівен Чунг, директор з комунікацій Білого дому.



Тим часом, Зеленський у своїх



"Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, Президенте Дональде Трампе", – зазначив президент.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАі український президентпровели зустріч в Римі.У Білому домі повідомили, що розмова лідерів була "дуже продуктивною", повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.Зустріч, яка стала першою після конфлікту в Овальному кабінеті у Вашингтоні в лютому, відбулася в критичний момент у переговорах, спрямованих на припинення бойових дій між Україною та Росією."Президент Трамп і президент Зеленський зустрілися сьогодні наодинці й провели дуже продуктивну дискусію. Більш детальна інформація про зустріч з'явиться згодом", – сказав Стівен Чунг, директор з комунікацій Білого дому.Тим часом, Зеленський у своїх соцмережах повідомив, що це була "хороша зустріч"."Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, Президенте Дональде Трампе", – зазначив президент.

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