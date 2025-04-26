Зеленський провів зустріч із Трампом у Римі
Сьогодні, 15:10
Президент США Дональд Трамп і український президент Володимир Зеленський провели зустріч в Римі.
У Білому домі повідомили, що розмова лідерів була "дуже продуктивною", повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.
Зустріч, яка стала першою після конфлікту в Овальному кабінеті у Вашингтоні в лютому, відбулася в критичний момент у переговорах, спрямованих на припинення бойових дій між Україною та Росією.
"Президент Трамп і президент Зеленський зустрілися сьогодні наодинці й провели дуже продуктивну дискусію. Більш детальна інформація про зустріч з'явиться згодом", – сказав Стівен Чунг, директор з комунікацій Білого дому.
Тим часом, Зеленський у своїх соцмережах повідомив, що це була "хороша зустріч".
"Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, Президенте Дональде Трампе", – зазначив президент.
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У Білому домі повідомили, що розмова лідерів була "дуже продуктивною", повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.
Зустріч, яка стала першою після конфлікту в Овальному кабінеті у Вашингтоні в лютому, відбулася в критичний момент у переговорах, спрямованих на припинення бойових дій між Україною та Росією.
"Президент Трамп і президент Зеленський зустрілися сьогодні наодинці й провели дуже продуктивну дискусію. Більш детальна інформація про зустріч з'явиться згодом", – сказав Стівен Чунг, директор з комунікацій Білого дому.
Тим часом, Зеленський у своїх соцмережах повідомив, що це була "хороша зустріч".
"Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, Президенте Дональде Трампе", – зазначив президент.
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