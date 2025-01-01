Понад тисяча окупантів та 70 артсистем: втрати ворога за останню добу
Сьогодні, 09:00
Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні дані про втрати російських окупаційних військ із початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, станом на ранок 26 квітня.
Інформацію оприлюднили на фейсбук-сторінці Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 947 610 (+1110) осіб,
- танків ‒ 10 711 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 320 (+5) од,
- артилерійських систем – 26 965 (+70) од,
- РСЗВ – 1372 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1145 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33 897 (+118),
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46 051 (+145) од,
- спеціальна техніка ‒ 3860 (+0).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформацію оприлюднили на фейсбук-сторінці Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 947 610 (+1110) осіб,
- танків ‒ 10 711 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 320 (+5) од,
- артилерійських систем – 26 965 (+70) од,
- РСЗВ – 1372 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1145 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33 897 (+118),
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46 051 (+145) од,
- спеціальна техніка ‒ 3860 (+0).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Понад тисяча окупантів та 70 артсистем: втрати ворога за останню добу
Сьогодні, 09:00
У районі на Волині призупиняють харчування школярів
Сьогодні, 08:20
Трамп не виключає зустрічі із Зеленським у Ватикані
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 26 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11