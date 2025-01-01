Понад тисяча окупантів та 70 артсистем: втрати ворога за останню добу





Інформацію оприлюднили на фейсбук-сторінці Генштабу.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.25 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 947 610 (+1110) осіб,

- танків ‒ 10 711 (+8) од,

- бойових броньованих машин ‒ 22 320 (+5) од,

- артилерійських систем – 26 965 (+70) од,

- РСЗВ – 1372 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 1145 (+1) од,

- літаків – 370 (+0) од,

- гелікоптерів – 335 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33 897 (+118),

- крилаті ракети ‒ 3196 (+0),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни – 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 46 051 (+145) од,

- спеціальна техніка ‒ 3860 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні дані про втрати російських окупаційних військ із початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, станом на ранок 26 квітня.Інформацію оприлюднили на фейсбук-сторінці Генштабу.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.25 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 947 610 (+1110) осіб,- танків ‒ 10 711 (+8) од,- бойових броньованих машин ‒ 22 320 (+5) од,- артилерійських систем – 26 965 (+70) од,- РСЗВ – 1372 (+0) од,- засоби ППО ‒ 1145 (+1) од,- літаків – 370 (+0) од,- гелікоптерів – 335 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33 897 (+118),- крилаті ракети ‒ 3196 (+0),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни – 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 46 051 (+145) од,- спеціальна техніка ‒ 3860 (+0).

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