На Волині організовують літній дебатний табір. Оголосили набір
Сьогодні, 19:08
Сім днів у наметах серед природи. На Волині влітку організовують табір, де можна буде поринути у світ дебатів.
Про це повідомляє громадська організація «Брейншторм» у соцмережах, пише misto.media.
Табір «Volyn Debate Camp» триватиме тиждень, з 27 червня до 5 липня.
Де: Луцький район Волинська область.
Окрім вечорів під гітару та волейболу, обіцяють ще розмови про:
політику та міжнародні відносини;
філософію та психологію;
економіку та перемовини.
Організатори кажуть, що буде можливість навчитися переконувати та публічно виступати.
Кількість місць обмежена, реєструватись просять за посиланням. Можна і без досвіду участі в дебатах. Кінець реєстрації — 14 червня.
Деталі щодо оргвнесків та локації кожен учасник отримає особисто. Організаційний внесок покриватиме харчування та витрати на таборі.
Імена тренерів поки тримають у секреті.
У разі виникнення питань просять телефонувати за номером: +38 093 286 87 05.
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Про це повідомляє громадська організація «Брейншторм» у соцмережах, пише misto.media.
Табір «Volyn Debate Camp» триватиме тиждень, з 27 червня до 5 липня.
Де: Луцький район Волинська область.
Окрім вечорів під гітару та волейболу, обіцяють ще розмови про:
політику та міжнародні відносини;
філософію та психологію;
економіку та перемовини.
Організатори кажуть, що буде можливість навчитися переконувати та публічно виступати.
Кількість місць обмежена, реєструватись просять за посиланням. Можна і без досвіду участі в дебатах. Кінець реєстрації — 14 червня.
Деталі щодо оргвнесків та локації кожен учасник отримає особисто. Організаційний внесок покриватиме харчування та витрати на таборі.
Імена тренерів поки тримають у секреті.
У разі виникнення питань просять телефонувати за номером: +38 093 286 87 05.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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