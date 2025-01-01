На Волині організовують літній дебатний табір. Оголосили набір





Про це повідомляє громадська організація «Брейншторм» у соцмережах, пише



Табір «Volyn Debate Camp» триватиме тиждень, з 27 червня до 5 липня.



Де: Луцький район Волинська область.



Окрім вечорів під гітару та волейболу, обіцяють ще розмови про:



політику та міжнародні відносини;



філософію та психологію;



економіку та перемовини.



Організатори кажуть, що буде можливість навчитися переконувати та публічно виступати.



Кількість місць обмежена, реєструватись просять



Деталі щодо оргвнесків та локації кожен учасник отримає особисто. Організаційний внесок покриватиме харчування та витрати на таборі.



Імена тренерів поки тримають у секреті.



У разі виникнення питань просять телефонувати за номером: +38 093 286 87 05.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сім днів у наметах серед природи. На Волині влітку організовують табір, де можна буде поринути у світ дебатів.Про це повідомляє громадська організація «Брейншторм» у соцмережах, пише misto.media Табір «Volyn Debate Camp» триватиме тиждень, з 27 червня до 5 липня.Луцький район Волинська область.Окрім вечорів під гітару та волейболу, обіцяють ще розмови про:політику та міжнародні відносини;філософію та психологію;економіку та перемовини.Організатори кажуть, що буде можливість навчитися переконувати та публічно виступати.Кількість місць обмежена, реєструватись просять за посиланням . Можна і без досвіду участі в дебатах. Кінець реєстрації — 14 червня.Деталі щодо оргвнесків та локації кожен учасник отримає особисто. Організаційний внесок покриватиме харчування та витрати на таборі.Імена тренерів поки тримають у секреті.У разі виникнення питань просять телефонувати за номером: +38 093 286 87 05.

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