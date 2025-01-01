На Волині організовують літній дебатний табір. Оголосили набір

На Волині організовують літній дебатний табір. Оголосили набір
Сім днів у наметах серед природи. На Волині влітку організовують табір, де можна буде поринути у світ дебатів.

Про це повідомляє громадська організація «Брейншторм» у соцмережах, пише misto.media.

Табір «Volyn Debate Camp» триватиме тиждень, з 27 червня до 5 липня.

Де: Луцький район Волинська область.

Окрім вечорів під гітару та волейболу, обіцяють ще розмови про:

політику та міжнародні відносини;

філософію та психологію;

економіку та перемовини.

Організатори кажуть, що буде можливість навчитися переконувати та публічно виступати.

Кількість місць обмежена, реєструватись просять за посиланням. Можна і без досвіду участі в дебатах. Кінець реєстрації — 14 червня.

Деталі щодо оргвнесків та локації кожен учасник отримає особисто. Організаційний внесок покриватиме харчування та витрати на таборі.

Імена тренерів поки тримають у секреті.

У разі виникнення питань просять телефонувати за номером: +38 093 286 87 05.

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Теги: Волинь, літній табір
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