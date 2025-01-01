Луцька громада попрощалася з двома захисниками України – Петром Нестеренком та Максимом Базиляном
Сьогодні, 17:21
Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу двох Героїв, які віддали своє життя за незалежність України. У церкві Св. Параскеви-П’ятниці села Милуші відспівали Петра Івановича Нестеренка.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Воїн загинув 20 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоолександрівка Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого Героя разом із рідними, друзями бойовими побратимами долучився секретар міської ради Юрій Безпятко.
Поховали воїна на кладовищі села Милуші.
У кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону Базиляна Максима Вадимовича.
Військовослужбовець загинув 16 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Садки Сумської області.
На похороні разом з родиною, друзями, близькими загиблого Героя був присутній Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Поховали захисника на кладовищі села Гірка Полонка.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Воїн загинув 20 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоолександрівка Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого Героя разом із рідними, друзями бойовими побратимами долучився секретар міської ради Юрій Безпятко.
Поховали воїна на кладовищі села Милуші.
У кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону Базиляна Максима Вадимовича.
Військовослужбовець загинув 16 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Садки Сумської області.
На похороні разом з родиною, друзями, близькими загиблого Героя був присутній Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Поховали захисника на кладовищі села Гірка Полонка.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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