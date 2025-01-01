BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА

Романа Романюка призначили заступником голови Волинської обласної державної адміністрації.



У минулому він був депутатом Луцької міської ради, довгі роки очолював Волинський обласний центр зайнятості, а з липня 2022 року працював керівником секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.



Свою ВолиньPost проаналізували її вміст.



Доходи

Посадовець не може похизуватися великою оплатою праці. Основним джерелом доходу Романа Романюка торік була заробітна плата в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, де він отримав всього 151 340 гривень.



Додатково він заробив 41 905 гривень від Волинського національного університету імені Лесі Українки та 54 602 гривні від Північноукраїнського інституту імені Героїв Крут, працюючи за сумісництвом. Разом – це близько 20 500 гривень доходу щомісяця.



Його дружина Богдана, згідно з декларацією, теж отримувала мінімальну заробітну плату. Жінка, ймовірно працює фармацевтом, і минулого року заробила 87 710 гривень від ТОВ «Подорожник Волинь». Також вона отримала 28 332 гривні соціальної допомоги.



Крім того, Романюк виручив 1 485 000 гривень від продажу рухомого майна, а його дружина — ще 275 000 гривень.



Нерухомість

Роман Романюк володіє квартирою площею майже 130 квадратних метрів, яку придбав у 2016 році за 648 500 гривень. Разом з ним у квартирі проживають дружина та двоє синів.



Його дружина є власницею житлового будинку у селі Жидичин, а також шістьма земельними ділянками у Жидичині й Кульчині. Площа земель сягає понад 33 тисячі квадратних метрів. Деякі з них оформлені ще з початку 2000-х років.



Також у декларації зазначена орендована квартира у столиці, в якій Романюк проживав під час роботи у Києві, та орендована земельна ділянка у Луцьку.



Транспорт

Минулого року родина оновила свій автопарк. Дружина посадовця році придбала електромобіль VOLKSWAGEN ID.3 Pro S 2022 року випуску вартістю 284 000 гривень.



Сам Роман Романюк став власником BMW X6 2017 року, який він купив за понад мільйон гривень.



Заощадження

Роман Романюк не зберігає кошти в банках. У готівці задекларовано 50 тисяч доларів США, 10 тисяч євро та 200 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чотири місяці томуУ минулому він був депутатом Луцької міської ради, довгі роки очолював Волинський обласний центр зайнятості, а з липня 2022 року працював керівником секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.Свою декларацію за минулий рік держслужбовець подав 31 березня. Журналістипроаналізували її вміст.Посадовець не може похизуватися великою оплатою праці. Основним джерелом доходу Романа Романюка торік була заробітна плата в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, де він отримав всього 151 340 гривень.Додатково він заробив 41 905 гривень від Волинського національного університету імені Лесі Українки та 54 602 гривні від Північноукраїнського інституту імені Героїв Крут, працюючи за сумісництвом. Разом – це близько 20 500 гривень доходу щомісяця.Його дружина, згідно з декларацією, теж отримувала мінімальну заробітну плату. Жінка, ймовірно працює фармацевтом, і минулого року заробила 87 710 гривень від ТОВ «Подорожник Волинь». Також вона отримала 28 332 гривні соціальної допомоги.Крім того, Романюк виручив 1 485 000 гривень від продажу рухомого майна, а його дружина — ще 275 000 гривень.Роман Романюк володіє квартирою площею майже 130 квадратних метрів, яку придбав у 2016 році за 648 500 гривень. Разом з ним у квартирі проживають дружина та двоє синів.Його дружина є власницею житлового будинку у селі Жидичин, а також шістьма земельними ділянками у Жидичині й Кульчині. Площа земель сягає понад 33 тисячі квадратних метрів. Деякі з них оформлені ще з початку 2000-х років.Також у декларації зазначена орендована квартира у столиці, в якій Романюк проживав під час роботи у Києві, та орендована земельна ділянка у Луцьку.Минулого року родина оновила свій автопарк. Дружина посадовця році придбала електромобіль VOLKSWAGEN ID.3 Pro S 2022 року випуску вартістю 284 000 гривень.Сам Роман Романюк став власником BMW X6 2017 року, який він купив за понад мільйон гривень.Роман Романюк не зберігає кошти в банках. У готівці задекларовано 50 тисяч доларів США, 10 тисяч євро та 200 тисяч гривень.

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