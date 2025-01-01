Навіки 23: у Луцьку поховали Героя Олександра Морозова

Навіки 23: у Луцьку поховали Героя Олександра Морозова
Жителі Луцької міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем Олександром Морозовим, який загинув у війні із загарбницькою росією.

Сьогодні, 24 квітня, Героя відспівали у соборі Всіх Святих Землі Волинської у Луцьку, повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.

Морозов Олександр Степанович (03.02.2002 року народження) загинув 18 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Горналь Курської області.

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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