Навіки 23: у Луцьку поховали Героя Олександра Морозова
Сьогодні, 12:05
Жителі Луцької міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем Олександром Морозовим, який загинув у війні із загарбницькою росією.
Сьогодні, 24 квітня, Героя відспівали у соборі Всіх Святих Землі Волинської у Луцьку, повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.
Морозов Олександр Степанович (03.02.2002 року народження) загинув 18 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Горналь Курської області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Сьогодні, 24 квітня, Героя відспівали у соборі Всіх Святих Землі Волинської у Луцьку, повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.
Морозов Олександр Степанович (03.02.2002 року народження) загинув 18 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Горналь Курської області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.
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