Прем'єра у Театрі в укритті: у Луцьку запрошують на абсурдну трагікомедію «Кароль»

Прем'єра у Театрі в укритті: у Луцьку запрошують на абсурдну трагікомедію «Кароль»
2, 3 та 10 травня о 18:00 у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка відбудеться абсурдна трагікомедія «Кароль» Славомира Мрожека.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«Прем'єра у Театрі в укритті! Сюжет вистави: до Окуліста, який обирав собі літній курорт, на прийом прийшли незаплановані пацієнти – Дід і Внук. Вони шукають окуляри, щоб виконати місію роду: знайти й застрелити свого «враҐа №1» – Кароля», – йдеться в повідомленні.

«Ми сміємося з персонажів, добре знайомих українському глядачеві. Але, як каже один із героїв вистави, «тут нє всьо так однозначьно!» – зазначає режисер Владислав Маціюк.

ДОВІДКОВО:

Театр абсурду – це унікальна система існування актора на сцені. «Абсурд» – це яскрава, гостра, перебільшена реакція митця на суспільні вади властиві сучасній людині. У виставі використовується ненормативна лексика та звуковий запис пострілу рушниці.

Коли?

2, 3 та 10 травня о 18:00.

Тривалість вистави - 1 година 5 хвилин.

Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
Прем'єра у Театрі в укритті: у Луцьку запрошують на абсурдну трагікомедію «Кароль»

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Теги: Луцьк, театр
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