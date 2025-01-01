Прем'єра у Театрі в укритті: у Луцьку запрошують на абсурдну трагікомедію «Кароль»

Славомира Мрожека.



Про це



«Прем'єра у Театрі в укритті! Сюжет вистави: до Окуліста, який обирав собі літній курорт, на прийом прийшли незаплановані пацієнти – Дід і Внук. Вони шукають окуляри, щоб виконати місію роду: знайти й застрелити свого «враҐа №1» – Кароля», – йдеться в повідомленні.



«Ми сміємося з персонажів, добре знайомих українському глядачеві. Але, як каже один із героїв вистави, «тут нє всьо так однозначьно!» – зазначає режисер Владислав Маціюк.



ДОВІДКОВО:



Театр абсурду – це унікальна система існування актора на сцені. «Абсурд» – це яскрава, гостра, перебільшена реакція митця на суспільні вади властиві сучасній людині. У виставі використовується ненормативна лексика та звуковий запис пострілу рушниці.



Коли?



2, 3 та 10 травня о 18:00.



Тривалість вистави - 1 година 5 хвилин.



Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2, 3 та 10 травня о 18:00 у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка відбудеться абсурдна трагікомедія «Кароль»Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.«Прем'єра у Театрі в укритті! Сюжет вистави: до Окуліста, який обирав собі літній курорт, на прийом прийшли незаплановані пацієнти – Дід і Внук. Вони шукають окуляри, щоб виконати місію роду: знайти й застрелити свого «враҐа №1» –», – йдеться в повідомленні.«Ми сміємося з персонажів, добре знайомих українському глядачеві. Але, як каже один із героїв вистави, «тут нє всьо так однозначьно!» – зазначає режисерТеатр абсурду – це унікальна система існування актора на сцені. «Абсурд» – це яскрава, гостра, перебільшена реакція митця на суспільні вади властиві сучасній людині. У виставі використовується ненормативна лексика та звуковий запис пострілу рушниці.2, 3 та 10 травня о 18:00.Тривалість вистави - 1 година 5 хвилин.Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті

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