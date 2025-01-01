Прем'єра у Театрі в укритті: у Луцьку запрошують на абсурдну трагікомедію «Кароль»
Сьогодні, 12:45
2, 3 та 10 травня о 18:00 у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка відбудеться абсурдна трагікомедія «Кароль» Славомира Мрожека.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Прем'єра у Театрі в укритті! Сюжет вистави: до Окуліста, який обирав собі літній курорт, на прийом прийшли незаплановані пацієнти – Дід і Внук. Вони шукають окуляри, щоб виконати місію роду: знайти й застрелити свого «враҐа №1» – Кароля», – йдеться в повідомленні.
«Ми сміємося з персонажів, добре знайомих українському глядачеві. Але, як каже один із героїв вистави, «тут нє всьо так однозначьно!» – зазначає режисер Владислав Маціюк.
ДОВІДКОВО:
Театр абсурду – це унікальна система існування актора на сцені. «Абсурд» – це яскрава, гостра, перебільшена реакція митця на суспільні вади властиві сучасній людині. У виставі використовується ненормативна лексика та звуковий запис пострілу рушниці.
Коли?
2, 3 та 10 травня о 18:00.
Тривалість вистави - 1 година 5 хвилин.
Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
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Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Прем'єра у Театрі в укритті! Сюжет вистави: до Окуліста, який обирав собі літній курорт, на прийом прийшли незаплановані пацієнти – Дід і Внук. Вони шукають окуляри, щоб виконати місію роду: знайти й застрелити свого «враҐа №1» – Кароля», – йдеться в повідомленні.
«Ми сміємося з персонажів, добре знайомих українському глядачеві. Але, як каже один із героїв вистави, «тут нє всьо так однозначьно!» – зазначає режисер Владислав Маціюк.
ДОВІДКОВО:
Театр абсурду – це унікальна система існування актора на сцені. «Абсурд» – це яскрава, гостра, перебільшена реакція митця на суспільні вади властиві сучасній людині. У виставі використовується ненормативна лексика та звуковий запис пострілу рушниці.
Коли?
2, 3 та 10 травня о 18:00.
Тривалість вистави - 1 година 5 хвилин.
Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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