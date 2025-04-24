В Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні

Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні восени минулого року.



Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко, пише



"Її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року", – сказав він.



За словами заступника міністра, особу жінки вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК-експертизи.



Вікторію Рощину росіяни викрали в Бердянську 15 березня 2022 року. Журналістка готувала матеріали щодо воєнних дій на сході та півдні України. Після цього її місцезнаходження тривалий час не було відоме. Пізніше проросійські ЗМІ та телеграм-канали поширили відео, на якому Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримають її в полоні, і каже, що нібито вони врятували їй життя. Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону.



3 серпня 2023 року Рощина зникла на тимчасово окупованій території. У травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.

Рощину мали обміняти у вересні, але її батькові повідомили про її смерть під час етапування. Цю заяву російської сторони перевіряли, і вона, на жаль, підтверджена.



11 жовтня Офіс Генпрокурора України заявив, що смерть журналістки Вікторії Рощиної в полоні Росії розслідуватимуть як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.



Вікторію Рощину жорстоко катували. Про це йдеться у фільмі-розслідуванні “Слідства.Інфо” “Останнє завдання Віки”.



Пізніше журналістці посмертно присвоїли правозахисну премію Homo homini.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україну повернули тіло журналістки, яка загинула в російському полоні восени минулого року.Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України, пише LB.ua "Її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року", – сказав він.За словами заступника міністра, особу жінки вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК-експертизи.Вікторію Рощину росіяни викрали в Бердянську 15 березня 2022 року. Журналістка готувала матеріали щодо воєнних дій на сході та півдні України. Після цього її місцезнаходження тривалий час не було відоме. Пізніше проросійські ЗМІ та телеграм-канали поширили відео, на якому Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримають її в полоні, і каже, що нібито вони врятували їй життя. Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону.3 серпня 2023 року Рощина зникла на тимчасово окупованій території. У травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.Рощину мали обміняти у вересні, але її батькові повідомили про її смерть під час етапування. Цю заяву російської сторони перевіряли, і вона, на жаль, підтверджена.11 жовтня Офіс Генпрокурора України заявив, що смерть журналістки Вікторії Рощиної в полоні Росії розслідуватимуть як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.Вікторію Рощину жорстоко катували. Про це йдеться у фільмі-розслідуванні “Слідства.Інфо” “Останнє завдання Віки”.Пізніше журналістці посмертно присвоїли правозахисну премію Homo homini.

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