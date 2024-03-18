Посмертні нагороди Героїв із Ковеля отримали їхні рідні





Про це в телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.



За самовіддане виконання військового обов’язку, особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено:



• солдата Володимира Крисюка. Нагороду отримали дружина Наталія та донька Вероніка.

• солдата Олександра Стольніцького. Відзнаку вручили дружині Анні та доньці Вікторії.

• молодшого сержанта Олексія Хоміча. Нагороду передали донькам Вікторії та Катерині.

• солдата Сергія Скорохода. Нагороду отримали дружина Олена, син Станіслав і донька Ніка.

• молодшого сержанта Олексія Стахорського. Орден вручили дружині Вікторії та сину Любомиру.

• солдата Дениса Андросюка. Нагороду передали мамі Тетяні Лісовецькій.



«Вічна слава тим, хто захищає нашу землю!» - зазначив Ігор Чайка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шестеро воїнів із Ковеля, які віддали життя за свободу і незалежність України, удостоєні державних нагород.Про це в телеграмі повідомив Ковельський міський головаЗа самовіддане виконання військового обов’язку, особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено:• солдата. Нагороду отримали дружината донька• солдата. Відзнаку вручили дружиніта доньці• молодшого сержанта. Нагороду передали донькамта• солдата. Нагороду отримали дружина, сині донька• молодшого сержанта. Орден вручили дружиніта сину• солдата. Нагороду передали мамі«Вічна слава тим, хто захищає нашу землю!» - зазначив Ігор Чайка.

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