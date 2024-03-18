Посмертні нагороди Героїв із Ковеля отримали їхні рідні

Посмертні нагороди Героїв із Ковеля отримали їхні рідні
Шестеро воїнів із Ковеля, які віддали життя за свободу і незалежність України, удостоєні державних нагород.

Про це в телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

За самовіддане виконання військового обов’язку, особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено:

• солдата Володимира Крисюка. Нагороду отримали дружина Наталія та донька Вероніка.
• солдата Олександра Стольніцького. Відзнаку вручили дружині Анні та доньці Вікторії.
• молодшого сержанта Олексія Хоміча. Нагороду передали донькам Вікторії та Катерині.
• солдата Сергія Скорохода. Нагороду отримали дружина Олена, син Станіслав і донька Ніка.
• молодшого сержанта Олексія Стахорського. Орден вручили дружині Вікторії та сину Любомиру.
• солдата Дениса Андросюка. Нагороду передали мамі Тетяні Лісовецькій.

«Вічна слава тим, хто захищає нашу землю!» - зазначив Ігор Чайка.


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Теги: нагорода, війна, наближають перемогу
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