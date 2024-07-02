СБУ зловила хакерів, які обчищали рахунки в ЄС і США

СБУ зловила хакерів, які обчищали рахунки в ЄС і США
СБУ спільно з Нацполіцією та правоохоронцями Чехії викрила хакерів, які обкрадали банківські рахунки та криптогаманці громадян ЄС та США.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Нацполіцією та за сприяння правоохоронних органів Чеської Республіки провели масштабну спецоперацію з нейтралізації міжнародного хакерського угруповання.

За результатами комплексних заходів на території України та ЄС викрито двох організаторів (розробників) та основних учасників цієї групи.

Фігуранти викрадали персональні дані та грабували банківські рахунки і криптогаманці громадян Євросоюзу та США. При чому робили це за допомогою власноруч розробленого шкідливого програмного забезпечення (ШПЗ).

Як встановило розслідування, зловмисники робили фішингові розсилки електронних листів з «вшитим» у них ШПЗ, щоб отримати доступ до комп’ютерів своїх жертв.

Після «зламу» вони викрадали особисті дані користувачів, що зберігалися на компʼютерах жертв, за допомогою яких викрадали кошти з електронних рахунків та гаманців віртуальних активів потерпілих.

Під час розслідування було також встановлено, що фігуранти продавали власні програми на форумах хакерського спрямування, у тому числі угрупованням, які підконтрольні російським спецслужбам.

При обшуках у помешканнях фігурантів на території України та ЄС вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, криптогаманці та флеш-накопичувачі із доказами злочинів.

Наразі всім учасникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-1 Кримінального кодексу України (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання. Зловмисникам загрожують реальні строки тюремного ув’язнення.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Теги: хакери, інтернет
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