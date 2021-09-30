За своє життя написав понад 1000 творів: у Луцьку збирають кошти на пам'ятник композитору Мирославу Стефанишину

За своє життя написав понад 1000 творів: у Луцьку збирають кошти на пам'ятник композитору Мирославу Стефанишину
Донька талановитого митця Мирослава Стефанишина, який жив і працював у Луцьку, збирає кошти на пам'ятник батькові.

Про це повідомили у Волинській профспілці працівників культури.

"Прохання долучитися до збору коштів на надгробний пам'ятник Мирославу Степановичу. На початку лютого 2024 року на 97-му році життя його серце зупинилося. Зокрема, хормейстером обласної філармонії, завідувачем музичної частини Волинського обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Шевченка, старшим викладачем, завідувачем відділу музики і співів Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки, викладачем хорового диригування Луцького музичного училища.

Результатом багаторічної праці є його численні пісні. Композитор написав понад 1000 творів, з них близько 500 перекладень та аранжувань і понад 500 авторських, більшість на слова волинських поетів", - йдеться в повідомленні.

ДОВІДКОВО:

Мирослав Стефанишин – заслужений діяч мистецтв України, лауреат обласної премії імені Степана Кривенького, громадсько-культурний діяч, фольклорист, голова Волинського відділення Національної ліги українських композиторів, почесний професор Волинського національного університету ім. Лесі Українки.

Номер банківської картки:

4149499800557561 - Леся Стефанишина.

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Теги: Луцьк, композитор, пам'ятник
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