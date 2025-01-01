Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» полеглого воїна

Завтра, 25 квітня, до рідного дому в село Вітоніж на Волині привезутьПро це у фейсбуці повідомляє Доросинівська громада.«Прийдімо і віддаймо останню шану українському воїну, сформувавши живий коридор маршрутом траурного кортежу», - закликає краян місцева влада.Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно об 11:00 в селі Доросині біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам-землякам.Далі кортеж буде їхати маршрутом: с. Щурин, с. Квітневе, с. Ловища, с. Вітоніж до будинку загиблого.Чин похорону відбудеться в храмі с. Вітоніж.Поховають Героя на місцевому кладовищі.«Співчуваємо рідним і близьким та побратимам Героя. Щиро розділяємо біль втрати. Ніколи не забудемо. Вічна пам’ять і слава Герою! Герої не вмирають… Слава Україні! Героям слава!» - зазначили у громаді.