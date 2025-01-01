Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» полеглого воїна
Сьогодні, 14:17
Завтра, 25 квітня, до рідного дому в село Вітоніж на Волині привезуть тіло захисника Костянтина Чайковського.
Про це у фейсбуці повідомляє Доросинівська громада.
«Прийдімо і віддаймо останню шану українському воїну, сформувавши живий коридор маршрутом траурного кортежу», - закликає краян місцева влада.
Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно об 11:00 в селі Доросині біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам-землякам.
Далі кортеж буде їхати маршрутом: с. Щурин, с. Квітневе, с. Ловища, с. Вітоніж до будинку загиблого.
Чин похорону відбудеться в храмі с. Вітоніж.
Поховають Героя на місцевому кладовищі.
«Співчуваємо рідним і близьким та побратимам Героя. Щиро розділяємо біль втрати. Ніколи не забудемо. Вічна пам’ять і слава Герою! Герої не вмирають… Слава Україні! Героям слава!» - зазначили у громаді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Доросинівська громада.
«Прийдімо і віддаймо останню шану українському воїну, сформувавши живий коридор маршрутом траурного кортежу», - закликає краян місцева влада.
Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно об 11:00 в селі Доросині біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам-землякам.
Далі кортеж буде їхати маршрутом: с. Щурин, с. Квітневе, с. Ловища, с. Вітоніж до будинку загиблого.
Чин похорону відбудеться в храмі с. Вітоніж.
Поховають Героя на місцевому кладовищі.
«Співчуваємо рідним і близьким та побратимам Героя. Щиро розділяємо біль втрати. Ніколи не забудемо. Вічна пам’ять і слава Герою! Герої не вмирають… Слава Україні! Героям слава!» - зазначили у громаді.
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