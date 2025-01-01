На Дніпропетровщині обірвалося життя матроса із Волині
Сьогодні, 12:16
Неподалік села Межова, що в Синельниківському районі на Дніпропетровщині, зупинилося серце матроса Костянтина Чайковського із Волині.
Про це у фейсбуці повідомила Доросинівська громада.
У громаді сповістили про смерть земляка, матроса, жителя села Вітоніж Доросинівської громади – Чайковського Костянтина Васильовича (1986 року народження). Військовий помер 12 квітня 2025 року внаслідок набряку головного мозку в районі села Межова Синельниківського району Дніпропетровської області.
«Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, близьким, друзям та побратимам. Вічна пам'ять і слава Герою», - зазначили у громаді.
На території громади оголошена триденна жалоба з 22 по 24 квітня 2025 року.
Про чин похорону Героя повідомлять згодом.
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Про це у фейсбуці повідомила Доросинівська громада.
У громаді сповістили про смерть земляка, матроса, жителя села Вітоніж Доросинівської громади – Чайковського Костянтина Васильовича (1986 року народження). Військовий помер 12 квітня 2025 року внаслідок набряку головного мозку в районі села Межова Синельниківського району Дніпропетровської області.
«Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, близьким, друзям та побратимам. Вічна пам'ять і слава Герою», - зазначили у громаді.
На території громади оголошена триденна жалоба з 22 по 24 квітня 2025 року.
Про чин похорону Героя повідомлять згодом.
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