Під час пожежі в потязі «Суми-Київ» загинув начальник поїзда з Ковеля

Віктор Володимирович Біліч.



Про трагічний випадок повідомили у



"18 квітня під час пожежі в поїзді "Суми-Київ" трагічно загинув наш колега - начальник поїзду пасажирського вагонного депо Ковель - Біліч Віктор Володимирович", - йдеться в повідомленні.



ДОВІДКОВО



Віктор народився в місті Ковель Волинської області, де і мешкав з родиною.



Після закінчення Здолбунівського професійного ліцею залізничного транспорту у червні 2004 року, прийшов працювати провідником пасажирського вагону пасажирського вагонного депо Ковель. В травні 2013 року Віктора Біліча призначено начальником потягу.



За час роботи на посаді зарекомендував себе дисциплінованим, працелюбним, вимогливим до членів поїзної бригади керівником.



18.04.2025 Біліч Віктор загинув в результаті пожежі.



У Віктора залишилась родина, в якій виховується 2 неповнолітніх сина.



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