Під час пожежі в потязі «Суми-Київ» загинув начальник поїзда з Ковеля

Під час пожежі в потязі «Суми-Київ» загинув начальник поїзда з Ковеля
Під час пожежі у потязі загинув начальник поїзда пасажирського вагонного депо Ковель — 40-річний Віктор Володимирович Біліч.

Про трагічний випадок повідомили у Клубі Залізничників України.

"18 квітня під час пожежі в поїзді "Суми-Київ" трагічно загинув наш колега - начальник поїзду пасажирського вагонного депо Ковель - Біліч Віктор Володимирович", - йдеться в повідомленні.

ДОВІДКОВО

Віктор народився в місті Ковель Волинської області, де і мешкав з родиною.

Після закінчення Здолбунівського професійного ліцею залізничного транспорту у червні 2004 року, прийшов працювати провідником пасажирського вагону пасажирського вагонного депо Ковель. В травні 2013 року Віктора Біліча призначено начальником потягу.

За час роботи на посаді зарекомендував себе дисциплінованим, працелюбним, вимогливим до членів поїзної бригади керівником.

18.04.2025 Біліч Віктор загинув в результаті пожежі.

У Віктора залишилась родина, в якій виховується 2 неповнолітніх сина.

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Теги: потяг, пожежа, ковельчанин
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