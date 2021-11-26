Під час пожежі в потязі «Суми-Київ» загинув начальник поїзда з Ковеля
Сьогодні, 13:00
Під час пожежі у потязі загинув начальник поїзда пасажирського вагонного депо Ковель — 40-річний Віктор Володимирович Біліч.
Про трагічний випадок повідомили у Клубі Залізничників України.
"18 квітня під час пожежі в поїзді "Суми-Київ" трагічно загинув наш колега - начальник поїзду пасажирського вагонного депо Ковель - Біліч Віктор Володимирович", - йдеться в повідомленні.
ДОВІДКОВО
Віктор народився в місті Ковель Волинської області, де і мешкав з родиною.
Після закінчення Здолбунівського професійного ліцею залізничного транспорту у червні 2004 року, прийшов працювати провідником пасажирського вагону пасажирського вагонного депо Ковель. В травні 2013 року Віктора Біліча призначено начальником потягу.
За час роботи на посаді зарекомендував себе дисциплінованим, працелюбним, вимогливим до членів поїзної бригади керівником.
18.04.2025 Біліч Віктор загинув в результаті пожежі.
У Віктора залишилась родина, в якій виховується 2 неповнолітніх сина.
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Про трагічний випадок повідомили у Клубі Залізничників України.
"18 квітня під час пожежі в поїзді "Суми-Київ" трагічно загинув наш колега - начальник поїзду пасажирського вагонного депо Ковель - Біліч Віктор Володимирович", - йдеться в повідомленні.
ДОВІДКОВО
Віктор народився в місті Ковель Волинської області, де і мешкав з родиною.
Після закінчення Здолбунівського професійного ліцею залізничного транспорту у червні 2004 року, прийшов працювати провідником пасажирського вагону пасажирського вагонного депо Ковель. В травні 2013 року Віктора Біліча призначено начальником потягу.
За час роботи на посаді зарекомендував себе дисциплінованим, працелюбним, вимогливим до членів поїзної бригади керівником.
18.04.2025 Біліч Віктор загинув в результаті пожежі.
У Віктора залишилась родина, в якій виховується 2 неповнолітніх сина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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