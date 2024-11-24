Похорон Папи Франциска відбудеться 26 квітня

Франциска відбудуться в суботу, 26 квітня.



Про це повідомляє BBC, пише



Церемонія розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (09:00 BST).



Папа Римський Франциск помер учора у віці 88 років. Причиною смерті є інсульт і незворотній серцево-судинний колапс.



Понтифік заповів поховати його в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії – за межами Ватикану, що рідкісно.



Ще у 2015 році Папа Франциск висловив бажання бути похованим не в крипті базиліки Святого Петра, а в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі біля його улюбленої ікони на честь Богородиці. Цей храм Папа Франциск щоразу відвідував після повернення зі своїх закордонних поїздок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ватикан щойно оголосив, що похорони Папи Римськоговідбудуться в суботу, 26 квітня.Про це повідомляє BBC, пише lb.ua Церемонія розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (09:00 BST).Папа Римський Франциск помер учора у віці 88 років. Причиною смерті є інсульт і незворотній серцево-судинний колапс.Понтифік заповів поховати його в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії – за межами Ватикану, що рідкісно.Ще у 2015 році Папа Франциск висловив бажання бути похованим не в крипті базиліки Святого Петра, а в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі біля його улюбленої ікони на честь Богородиці. Цей храм Папа Франциск щоразу відвідував після повернення зі своїх закордонних поїздок.

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