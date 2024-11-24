Похорон Папи Франциска відбудеться 26 квітня

Похорон Папи Франциска відбудеться 26 квітня
Ватикан щойно оголосив, що похорони Папи Римського Франциска відбудуться в суботу, 26 квітня.

Про це повідомляє BBC, пише lb.ua.

Церемонія розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (09:00 BST).

Папа Римський Франциск помер учора у віці 88 років. Причиною смерті є інсульт і незворотній серцево-судинний колапс.

Понтифік заповів поховати його в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії – за межами Ватикану, що рідкісно.

Ще у 2015 році Папа Франциск висловив бажання бути похованим не в крипті базиліки Святого Петра, а в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі біля його улюбленої ікони на честь Богородиці. Цей храм Папа Франциск щоразу відвідував після повернення зі своїх закордонних поїздок.

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Теги: Франциск, похорон
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