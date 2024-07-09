Бізнесмен за незаконний експорт лісу на Волині обійшовся штрафом

За матеріалами Бюро економічної безпеки на Волині суд виніс обвинувальний вирок у кримінальному провадженні щодо незаконного. Фігуранту призначено покарання у вигляді штрафу.Про це у телеграмі повідомляє пресслужба Територіального управління БЕБ у Волинській області.За даними слідства, постачання лісу за кордон організував місцевий підприємець, який спеціалізується на експорті лісоматеріалів. Для оформлення митної декларації він подав документ, який містив неправдиві відомості про походження продукції.Детективи Бюро задокументували факт використання неправдивих товарно-супровідних документів під час митного контролю у пункті пропуску та упередили незаконне вивезення лісу за кордон.За результатами обшуків двох автомобілів, якими транспортували деревину, було вилучено 79 кубічних метрів лісоматеріалів.Суд визнав підприємця винним. Йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 595 тисяч гривень. Вилучені лісоматеріали конфісковано в дохід держави.