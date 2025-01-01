Через «Ягодин» намагалися незаконно вивезти з України 29 тонн сосни

29 тонн сосни намагались вивезти з України за кордон без достовірного підтвердження походження деревини. Порушників зупинили на митному посту «Ягодин».Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Волинські митники, як завжди ретельно, перевірили Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів на вантажі пірамідально загострених соснових кілків вагою понад 35 тонн. Після окорування дерев, вироблену продукцію перевозили у двох вантажівках до покупців з країн Балтії через «Ягодин».У ході перевірки товаросупровідних документів замовили фахову експертизу. Науковці Національного лісотехнічного університету ствердили, що з описаних у сертифікатах колод неможливо виготовити такої кількості кілків, бо діаметри сировини і виготовленої з неї продукції зовсім не співпадають. Різниця між завантаженою у транспортні засоби та підтвердженою сертифікатами про походження деревиною загалом склала майже 29 тонн. ЇЇ вартість оцінюється у понад 280 тисяч гривень.Уся непідтверджена продукція тимчасово вилучена за протоколами про порушення митних правил. Їх склали за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу. Обидва власники вантажів виявили бажання укласти мирові угоди про припинення провадження у справі шляхом компромісу.Нагадаємо, що правовий механізм компромісу передбачає добровільну згоду порушника у місячний термін внести до державного бюджету кошти в розмірі, що дорівнюють сумі штрафу, передбаченого відповідною санкцією, та помістити товар у відповідний митний режим. Митниця здійснює митне оформлення товару відповідно до заявленого режиму з обов’язковим дотриманням заходів тарифного та нетарифного регулювання. У випадку вчасної реалізації мирової угоди особа, яка вчинила правопорушення, вважається такою, що не була притягнута за нього до адміністративної відповідальності.