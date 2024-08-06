У волинській лікарні 62-річній лучанці зробили унікальну операцію на відкритому серці

У волинській лікарні 62-річній лучанці зробили унікальну операцію на відкритому серці
Операцію на відкритому серці провели у Волинській обласній клінічній лікарні. Її зробили за методикою італійського кардіохірурга Ферацці. Операцію зробили 62-річній лучанці Ользі Магдюк.

Про це розповів професор, заступник директора національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова Костянтин Руденко.

Перед операцією Суспільному вдалось поспілкуватися з пацієнткою. Жінка розповіла: гіпертонію має понад 20 років, раніше болі в серці не турбували, проте декілька місяців тому сильно підвищився тиск, що спонукало її пройти обстеження.

"При ходьбі появилася важкість і печія за грудиною. І з кожним роком це прогресувало. Метрів 15-20 можу пройти, і мушу зупинитись, тільки зупинюсь – це все проходить. Це в мене спадкова хвороба, як мені пояснили, і вона почала прогресувати у моєму віці", — розповіла пацієнтка.
У волинській лікарні 62-річній лучанці зробили унікальну операцію на відкритому серці

У жінки діагностували гіпертрофічну кардіоміопатію. Це важка вроджена патологія, яку необхідно оперувати, розповів професор Костянтин Руденко. З його слів, ця вада призводить до раптових серцевих смертей.

"Коли молоді люди помирають раптово, школярі на уроках фізичного виховання, спортсмени на змаганнях. В усьому світі 1 на 500 людей мають таку важку патологію", — каже лікар.

Оперували пацієнтку три хірурги на зупиненому серці, в умовах штучного кровообігу. На базі відділення кардіохірургії Волинської обласної лікарні на рік проводять орієнтовно 170 операцій з використанням апарату штучного кровообігу, говорить завідувач Володимир Пецентій.

Лучанка Ольга Магдюк після операції почувалася добре, розповів Володимир Пецентій. Зі слів, професора Костянтина Руденка, у Луцьку провели 900 операцію за методикою Ферацці, якою українські кардіохірурги оперують уже 9 років, наймолодшому пацієнтові було 7 місяців, найстаршому — 85 років.

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Теги: Луцьк, операція
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