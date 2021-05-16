«Луцька Венеція» відновлює роботу цими вихідними





Повноцінно «Луцька Венеція» відкриє свої двері у суботу, 5 квітня, розповів Леонід Баглай.



Обставини



Нагадаємо, що оновлювати «Луцьку Венецію» почали після пожежі, яка трапилась вночі 24 лютого. В закладі загорілась проводка через високу напругу.



«Попри те, що пожежу вдалось ліквідувати швидко, після гасіння були пошкоджені меблі, підлога і стіни, тому довелось оновлювати фактично все», — згадує Леонід Баглай.



Допомагали ремонтувати заклад і відвідувачі, і підприємства (Comfy, Епіцентр тощо), які надавали безплатні послуги, знижки.



Що змінилось:



оновили терасу та місце для перегляду фільмів;



встановили нові меблі і обладнання;



облаштували підсвітку;



оновили меню;



встановили кондиціонери;



посилили поручні;



оновили вікна, двері;



провели каналізацію.



Найближчим часом на локації відновлять екскурсії на човнах, додав Леонід Баглай.



У четвер, 3 квітня, команда закладу прибирає і готується до відкриття. У п’ятницю, 4 квітня, заклад запрацює у тестовому режимі.



Цими вихідними також запланований виступ музикантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кав’ярня у центральному парку відновлює роботу.Повноцінно «Луцька Венеція» відкриє свої двері у суботу, 5 квітня, розповів misto.media власник закладуНагадаємо, що оновлювати «Луцьку Венецію» почали після пожежі, яка трапилась вночі 24 лютого. В закладі загорілась проводка через високу напругу.«Попри те, що пожежу вдалось ліквідувати швидко, після гасіння були пошкоджені меблі, підлога і стіни, тому довелось оновлювати фактично все», — згадує Леонід Баглай.Допомагали ремонтувати заклад і відвідувачі, і підприємства (Comfy, Епіцентр тощо), які надавали безплатні послуги, знижки.оновили терасу та місце для перегляду фільмів;встановили нові меблі і обладнання;облаштували підсвітку;оновили меню;встановили кондиціонери;посилили поручні;оновили вікна, двері;провели каналізацію.Найближчим часом на локації відновлять екскурсії на човнах, додав Леонід Баглай.У четвер, 3 квітня, команда закладу прибирає і готується до відкриття. У п’ятницю, 4 квітня, заклад запрацює у тестовому режимі.Цими вихідними також запланований виступ музикантів.

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