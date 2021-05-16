«Луцька Венеція» відновлює роботу цими вихідними
Сьогодні, 10:43
Кав’ярня у центральному парку відновлює роботу.
Повноцінно «Луцька Венеція» відкриє свої двері у суботу, 5 квітня, розповів misto.media власник закладу Леонід Баглай.
Обставини
Нагадаємо, що оновлювати «Луцьку Венецію» почали після пожежі, яка трапилась вночі 24 лютого. В закладі загорілась проводка через високу напругу.
«Попри те, що пожежу вдалось ліквідувати швидко, після гасіння були пошкоджені меблі, підлога і стіни, тому довелось оновлювати фактично все», — згадує Леонід Баглай.
Допомагали ремонтувати заклад і відвідувачі, і підприємства (Comfy, Епіцентр тощо), які надавали безплатні послуги, знижки.
Що змінилось:
оновили терасу та місце для перегляду фільмів;
встановили нові меблі і обладнання;
облаштували підсвітку;
оновили меню;
встановили кондиціонери;
посилили поручні;
оновили вікна, двері;
провели каналізацію.
Найближчим часом на локації відновлять екскурсії на човнах, додав Леонід Баглай.
У четвер, 3 квітня, команда закладу прибирає і готується до відкриття. У п’ятницю, 4 квітня, заклад запрацює у тестовому режимі.
Цими вихідними також запланований виступ музикантів.
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Повноцінно «Луцька Венеція» відкриє свої двері у суботу, 5 квітня, розповів misto.media власник закладу Леонід Баглай.
Обставини
Нагадаємо, що оновлювати «Луцьку Венецію» почали після пожежі, яка трапилась вночі 24 лютого. В закладі загорілась проводка через високу напругу.
«Попри те, що пожежу вдалось ліквідувати швидко, після гасіння були пошкоджені меблі, підлога і стіни, тому довелось оновлювати фактично все», — згадує Леонід Баглай.
Допомагали ремонтувати заклад і відвідувачі, і підприємства (Comfy, Епіцентр тощо), які надавали безплатні послуги, знижки.
Що змінилось:
оновили терасу та місце для перегляду фільмів;
встановили нові меблі і обладнання;
облаштували підсвітку;
оновили меню;
встановили кондиціонери;
посилили поручні;
оновили вікна, двері;
провели каналізацію.
Найближчим часом на локації відновлять екскурсії на човнах, додав Леонід Баглай.
У четвер, 3 квітня, команда закладу прибирає і готується до відкриття. У п’ятницю, 4 квітня, заклад запрацює у тестовому режимі.
Цими вихідними також запланований виступ музикантів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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