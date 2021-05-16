«Луцька Венеція» відновлює роботу цими вихідними

«Луцька Венеція» відновлює роботу цими вихідними
Кав’ярня у центральному парку відновлює роботу.

Повноцінно «Луцька Венеція» відкриє свої двері у суботу, 5 квітня, розповів misto.media власник закладу Леонід Баглай.

Обставини

Нагадаємо, що оновлювати «Луцьку Венецію» почали після пожежі, яка трапилась вночі 24 лютого. В закладі загорілась проводка через високу напругу.

«Попри те, що пожежу вдалось ліквідувати швидко, після гасіння були пошкоджені меблі, підлога і стіни, тому довелось оновлювати фактично все», — згадує Леонід Баглай.

Допомагали ремонтувати заклад і відвідувачі, і підприємства (Comfy, Епіцентр тощо), які надавали безплатні послуги, знижки.

Що змінилось:

оновили терасу та місце для перегляду фільмів;

встановили нові меблі і обладнання;

облаштували підсвітку;

оновили меню;

встановили кондиціонери;

посилили поручні;

оновили вікна, двері;

провели каналізацію.

Найближчим часом на локації відновлять екскурсії на човнах, додав Леонід Баглай.

У четвер, 3 квітня, команда закладу прибирає і готується до відкриття. У п’ятницю, 4 квітня, заклад запрацює у тестовому режимі.

Цими вихідними також запланований виступ музикантів.

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Теги: Луцька Венеція
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